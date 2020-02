Norris továbbra is vicces marad, két lábbal a földön

A brit kisebb személyi változtatásokkal is beéri, ugyanakkor a jobbá válás neki is feltétel, mint minden Forma-1-be vágyó vagy éppen ott lévő versenyzőnek. Úgy gondolja, a 2021-es fejlesztésekhez tökéletes összhang kell a teljes istálló között.

Még több F1 hír: Összesített képgaléria és videó a 2020-as F1-es Alfa Romeóról

Azt mondtad, hogy 2020-ra kevésbé leszel vicces, mint a korábbi években. Hogyan változik ezzel a stílusod és hogy hat majd ez a versenyzésre?

„Nem gondolom, hogy bármi is változna a személyiségemmel kapcsolatban. Az leszek, aki vagyok, mindent megcsinálok, amit kell, ugyanakkor továbbra is megmaradok annak a vicces srácnak, aki voltam, és teszem, amit tennem kell.”

„Vannak olyan időszakok amikor nem kell változtatnom a célomon, mert keményen dolgozom, és akkor, amikor fókuszálnom kellett, akkor arra összpontosítottam, amire éppen kellett.” - folytatta a tehetséges fiatal versenyző.

Lando Norris, McLaren Fotó készítője: McLaren

„Különbözően látom a világot a magam szempontjából, mint amit a külvilág lát. Sokan arról ismernek meg, hogy viccesre veszem a dolgokat, és amikor hibázom, akkor azért hibáztatnak, mert túl könnyed személyiség vagyok és nem veszem olyan komolyan, mint más versenyzők, emiatt sokan nem tesznek ki vicces videókat rólam.”

„Ők azt gondolják, ezért hibázom néha, hogy jókedvű vagyok, és olyan dolgokat élvezek, amelyeket mások nem biztos, hogy élveznek. Nem akarom azt, hogy így lássanak a rajongók, ennyi a lényege az egésznek. Nem fogok sokat változni. Apró dolgokon kell változtatnom, hogy akkor is koncentrált legyek, amikor jól érzem magam a bőrömben.”

Melyek voltak a legfontosabb dolgok, amelyeket meg kellett tanulnod?

„Sok dolgot kellett elsajátítanom tavaly. A legnagyobb, legfontosabb az idő volt, valamint az, hogy rakj bele az akaratodat ahhoz, hogy fejlődj. Persze vannak olyan részek is, ahol fejlődnöm kell, hogy jobb és jobb legyek.”

„Az idő a legfontosabb, és emiatt dolgozunk a versenymérnökökkel és a szerelőkkel a problémáimon, hátrányaimon és gyengeségeimen, hogy jobbá váljunk. Ezt pedig nem heti egy alkalommal kell csinálnom.”

McLaren MCL35 Fotó készítője: McLaren

„Legalább kettő és fél vagy három napot bent kell lennem, amikor szeretnék, hogy javuljak azokon a pontokon, ahol most még gyengének érzem magam. Ugyanezt teszi Carlos (Sainz – a szerk.) is, és más versenyzők is.”

„Ugyanakkor számomra természetes, hogy bemegyek a központba, amikor csak akarok, hogy dolgozzunk azokon, amelyeken javulnom kell, ehhez pedig idő és akarat kell. Ez teljesen más, mint az F2-ben vagy az F3-ban vagy más kategóriákban. A legnagyobb változás az volt, hogy időt és energiát kellett beleraknom ahhoz, hogy jobbá váljak.”

Mekkora munkát kell belefektetned a szimulátorba, mielőtt elkezdődnek a tesztek? Tudod már, hogy mikor számolhatnak veled?

„Nem tudom, hogy mikor, illetve mennyi idő kell, hogy készen leszek. Sok tényezőn múlik, de jobb később, mint soha. Nem tudom, hogy ez egy évbe vagy fél évbe telik, de amit most teszünk, az nem más, mint a mostani és persze a jövő idényre való felkészülés.”

„Plusz ott vannak a szimulátoros tesztek, amelyek most is zajlanak, ugyanakkor a 2021-re történő változások miatt már most el kell kezdenünk a felkészülést. Egy kis háttérmunkát tettek bele az új autóba.”

Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren Fotó készítője: McLaren

„Nagyon sűrű időszakon vagyunk túl, különösen az idei autó elkészítésével, amire rájöttek a 2021-es fejlesztések is. Mindig fontos a megfelelő kapcsolat abból a szempontból, hogy mit látunk a számítógépeken, a szélcsatornán, és hogy mit látunk majd a versenypályán.”

„Nagyon sok munkát tettünk bele, mert ez a legfontosabb eszköz, amit a télen ki kell próbálnunk. Például új alkatrészeket, fejlesztéseket, eközben tesztelni a szimulátorunkban, még akkor is, ha ezeket a versenypályán nem láthatjuk.”

Sűrű időszak áll mögöttünk, és azt gondolom, hogy a szimulátorban rengeteg időt töltöttünk el legyen szó akár rólam, akár Carlosról, akár más tesztpilótákról. Az új autó elkészültével szeretnénk minél hamarabb kimenni a pályára.

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.