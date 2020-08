Norris szó szerint berepült az 5. helyre: nagyot ment a McLarennel

Ez az 5. hely azonban így is egy kiváló eredmény, tekintve, hogy mindkét Racing Point mögötte van, valamint Carlos Sainz Jr., és a másik Ferrari sem tudott mit kezdeni Lando Norrisszal. A fiatal pilóta láthatóan felnőtt a feladathoz, és egyre nagyobb kihívás elé állítja a csapattársát.

„Ez az egész nem tűnt túl reményteljesnek, de a Q3-ban elkaptam a ritmust. Az időmérő első részében hibákat követtem el, és a Q1-ben sikerült elhagynom a pályát. Kicsit meg is rongáltam az autót, de elkaptam a ritmust.”

„Ma nagyon nehéz volt a szél miatt, ezek az autók annyira érzékenyek... Hihetetlen, hogy mennyire azok, de elégedett vagyok, és azt hiszem, ez jobb volt, mint amire gondoltam, hogy képes lehetek. Vannak gyorsak autók nálunk, ami kicsivel nehezebbé teszi a holnapi futamot.”

„Nyilvánvaló feladatunk, hogy a határon menjünk, és a lehető leggyorsabban hajtsunk, de manapság annyi leszorító erővel rendelkezünk, hogy egy kis széllökés is akár 5 km/órát jelenthet. Egy apró valami is megzavarhatja a légáramlást, és az autó kissé ideges lehet, de a vártnál jobb teljesítményt is nyújthatsz, vagy minden totálisan másképp történik.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Minden körben nagyon jól érezheted magad, majd hirtelen jön egy kis széllökés hátulról, és megváltoznak a dolgok. Ezt pedig nehéz kiegyensúlyozni, de azt hiszem, az időmérő edzés során kockáztatnod kell, és fel kell állítanod magad előtt egy vonalat. Ez most kifizetődött a Q3-ban.”

„A holnapi nap kissé az időjárástól is függ, még hűvösebb lesz, mint ma, ami remélhetőleg segíthet a lágy gumikon. Azt hiszem, ha nagyon meleg van, akkor az jobb lesz a közepes gumikon rajtolók számára.”

„A Ferrari közben kicsit visszatalált hozzánk, és ez egy szórakoztató verseny lesz. Izgalmasnak ígérkezik, de ez nem a legjobb pálya az előzés szempontjából, különösen a Maggottson és a Beckettsen keresztül, szóval nehéz lesz, de meglátjuk, mit tehetünk.” - tette hozzá a Sky Sports kérdésére Norris.

