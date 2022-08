Norris szívesen kipróbálná a ralizást a jövőben

Norris az utóbbi években egyértelműen a Forma–1-re koncentrál, karrierje megkezdése előtt 2018-ban azonban elindult például a Daytonai 24 órás versenyen is Zak Brown csapatánál. Most pedig úgy tűnik, egy újabb kategóriára vetett szemet.

A brit pilóta nemrég a szabadban forgatott saját gaming és divatmárkája, a Quadrant jóvoltából, mivel piacra dobtak egy új ruhakollekciót, és ehhez szükségük volt egy raliautóra is. „Valamikor ki akarom majd próbálni a ralizást” – nyilatkozta a mclarenes még a nyári szünet előtt az Autosportnak.

„A Quadrant következő kollekciója egyfajta vidéki off-road hangulatot idéz meg. Ezért nemrég elmentünk forgatni hozzá, és benne volt egy raliautó is. Közelről láthattam az egészet, és rájöttem, mennyire őrültek ezek az emberek. Nagyon megtetszett, ezért ki akarom próbálni.”

„Vélhetően egy olyan helyen fogok kezdeni, ahol nincsenek fák. A szezon végén be fogok ülni egybe – egy biztonságos helyen! Úgy, hogy gumifalak vesznek körbe” – mondta jókedvűen Norris.

„Az autó irányítása, a bekanyarodások, a kézifék használata, ezeket mind jól kell időzítened, és bizonyos időközönként jó, ha csinálsz ilyesmiket, mert így éles tudsz maradni, és még fejleszteni is tudod autóvezetői képességeidet.”

„Ez olyan, mint a gokartozás. Sok F1-es pilóta szokott gokartozni, mert az megadja nekik a lehetőséget, hogy érzésből vezessenek. Ugyanez van a ralizásnál is, ezért én is ki akarok próbálni valami újdonságot.”

Persze nem Norris lenne az első F1-es versenyző, aki beleveti magát a ralizás világába. Elég csak Valtteri Bottasra gondolni, aki az utóbbi években többször is elindult az Arctic Rallyn, vagy ott van Kimi Räikkönen, aki 2010-ben és ’11-ben több WRC-futamon is rajthoz állt.

Amikor a fiatal tehetségtől megkérdezték, hogy ő is elindulna-e egy éles versenyen, így felelt: „Talán egy nap. Először viszont ki kell próbálnom, hogy milyen, mert nagyszerűnek tűnik. Mindig vannak olyan dolgok az életben, melyeket meg akarsz tenni. Nálam is ez a helyzet most a ralival.”

