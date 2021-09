Norris: „Szívás, hogy lemaradtunk a harmadik helyről, mert benne volt az autóban”

Ez az eredmény azonban így is jobb, mint a múlt hétvégi, amikor már a Q2-ben búcsúzni kényszerült. Így látta Norris a mostani eseményeket: „Nagyon utálom, ha valaki azt mondja, hogy nagyon közel voltam, mert ez azt az érzést kelti, hogy nem végeztem elég jó munkát.”

„Azért persze boldog is vagyok, mert sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint legutóbb. Már a futamot is jobban várom így. Jó hétvége lehet ez a visszavágásra, eddig jó a pozíció, de a harmadik helyről lemaradni akkor is szívás. Annak kicsit jobban örültem volna, mert benne volt az autóban. Majd holnap újra megpróbálom.”

A szombati sprintkvalifikáción így is nyílhat esélye bekerülni a top háromba, amennyiben mondjuk jó rajtot tud venni, mert a McLaren valóban erősnek látszik Monzában. „Már tavaly is jó autónk volt itt. A versenyen Carlos a dobogón végzett, én negyedik lettem, és a piros zászló nélkül akár dupla pódium is lehetett volna belőle.”

„Szóval úgy látom, magabiztosan vághatunk neki a holnapi viadalnak. Az ottani üzemanyagmennyiség persze más, mint a teletankolt autó, ezért máshogy kell hozzá viszonyulni. Ha esély nyílik a javításra, akkor mindenképpen meg fogjuk próbálni” – mondta Norris.

A wokingi istálló autói valóban jól viselkedtek eddig Monzában, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Daniel Ricciardo is ott van közvetlenül márkatársa mögött. A brit furcsának is találta, hogy ennyit változott a helyzetük Hollandiához viszonyítva, amikor még messze voltak a pole-tól.

„Nem is változtattunk olyan sok dolgot, az autó mégis mérföldekkel gyorsabb lett, ami remek.” Most már tényleg csak az a kérdés, hogy versenykörülmények között mire mennek az élmezőnnyel, mert úgy tűnik, a mögöttük lévő autókkal szemben van némi előnyük, ami pedig a konstruktőri csatában érhet sokat nekik a Ferrarihoz képest.

