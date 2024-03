Norris szerint muszáj lenne változtatni az F1-es autókon

A 2022-es szabályok visszahozták a Forma–1-be a szívóhatású autókat, de velük együtt jött a pattogás és a delfinezés nem várt következménye is. Bár ezeket mára a legtöbb istálló szinte teljesen ki tudta küszöbölni, végérvényesen vélhetően sosem fognak tőle szabadulni, hiszen ezek az autók akkor működnek a legjobban, ha a lehető legközelebb futnak a talajhoz.

Egészségügyi panaszok merültek fel, amikor a delfinezés még komoly gondot jelentett a 2022-es szezon első felében, a mostani szaúd-arábiai hétvége után pedig ismét felmerült egy lehetséges kérdés Carlos Sainz és az ő vakbélműtétje kapcsán. A spanyol pilóta alig másfél éven belül a mezőny második olyan tagja volt, akinek ilyen problémával kellett szembesülnie. Alex Albon a 2022-es Olasz Nagydíjat hagyta ki vakbélgyulladás miatt.

Albon Dzsiddában arról beszélt, hogy szeretne beszélni egy orvossal, aki talán megmondhatja, van-e összefüggés a pattogás és az övek elhelyezkedése, illetve a pilóták egészségügyi állapota között. Norrist is kérdezték erről a témáról, de ő egyelőre óvatosan közelítette azt meg: „Fogalmam sincs. Nem tudom, hogy lehetne ezt megállapítani.”

„Nem tudom, átlagosan hányan szembesülnek ezzel. Ötből egy ember? Tízből egy ember? Gőzöm sincs, nem vagyok orvos. De lehetne-e jobb, és jobb volt néhány évvel ezelőtt a régi autókkal? 100 százalékban” – mondta a McLaren pilótája, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy jobban oda kéne figyelni, ha a versenyzők panaszkodnak valamire.

„Mindenképpen vannak olyan emberek, akik szerint nem annyira rossz, és hogy régebben sokkal rosszabb volt meg ilyenek. Az idők azonban változtak. Az tény, hogy szoktunk panaszkodni, de olykor jó okból tesszük ezt, a saját testünk, biztonságunk és egészségünk érdekében.”

„Vannak olyan időszakok, amikor érzed a hatását. Persze most nem annyira rossz, mint két éve, de ettől az autókat továbbra is rendkívül alacsonyan és mereven kell működtetni.” Norris pedig végül még elmondta, hogy most még talán nem érzik, de a sok pattogásnak hosszabb távon akár hatása lehet egy pilóta karrierjére is.

„Megvisel téged. Én még mindig küzdök a testemmel és a hátammal. Sok olyan dolgot kell csinálnom most, amiket pár éve még nem kellett. Nem mondanám, hogy ez közvetlenül az autó miatt van. Számomra csak ez a természetes. Hosszabb távon viszont mindenképpen javítani kell a helyzeten, főleg akkor, ha még sok évig itt leszek. Szeretnénk kicsit javítani rajta, és közelebb hozni ahhoz az érzéshez, amilyen néhány évvel ezelőtt volt.”

