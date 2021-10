Norris szerint még Spánál is rosszabbak voltak a látási viszonyok Törökországban

A tavalyi évhez hasonlóan idén is trükkös körülmények között rendezték a Török Nagydíjat, miután vasárnap sosem állt el igazán az eső, a nap pedig nem tudta megbontani a felhőzetet eléggé ahhoz, hogy elkezdjen száradni a pálya – ahogyan azt Sebastian Vettel a létező legrosszabb módon tapasztalta meg.

Lando Norris szerint pedig különösen mostoha körülményekkel találkoztak a verseny első köreiben, amin nem segített természetesen az, hogy végig beszorult a mezőnybe az átlagosnál gyengébben muzsikáló McLarennel.

„A rajtrácsra vezető körökön már semmit sem láttam” – ismerte el a brit pilóta. Igazából még féltem is kicsit, mert annyira rossz volt a helyzet, ez pedig az első körben sem csökkent, de később sikerült utalnom a helyzetet.”

„Azért is lehetett ennyire rossz, mert a víz nagyon megállt a pályán, végig nedves maradt legfelül, mert nem folyt le az aszfalt repedéseibe az eső” – folytatta Norris, majd azt is elismerte, hogy szerinte még az eső miatt megszakított/el sem indított Belga Nagydíjnál is rosszabb volt a helyzet a továbbra is nagyon újnak bizonyuló aszfalt miatt.

„Talán rosszabb volt a helyzet egy kicsit, de ettől még borzalmas az összes többi pályán is, itt tovább maradt ilyen. Az első körön nem is csak a víz jött szembe, hanem (a friss aszfalt miatt) ilyen olajos víz, ami még jobban elhomályosította a képet a plexin keresztül.”

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi Norris kritikája ellenére eltérő véleményen van:

„Miután több pilótával is beszéltem a verseny után, igen magabiztosan tudom kijelenteni azt, hogy a körülmények nem voltak rosszabbak, mint amivel Spában találkoztunk.”