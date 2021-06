Norris szerint Leclerc nagyon agresszív volt ellene, de örül az ötödik helynek

Norris az időmérős büntetését követően a kilencedik helyről vághatott neki a bakui futamnak, amely egy ideig nem úgy alakult, ahogyan szerette volna, hiszen az első körben veszített néhány pozíciót, mivel nem helyezkedett megfelelően.

Idővel viszont stabilizálni tudta helyzetét, a futamot pedig az ötödik helyen zárta, és az utolsó két kört pedig elképesztőnek tartotta, mivel úgy érezte, mintha egy időmérőn lettek volna. „Eléggé intenzív volt. Az egyik legjobb dolog, hogy olyan sok tapadásod van, kevés üzemanyag, új gumik, mintha az időmérőn versenyeznénk.”

„Remek volt, nyertem két helyet, szóval ezért is vagyok ilyen boldog. Lehetőségünk volt pozíciókat nyerni, és sikerült is, szóval ezért hálás vagyok.” Az első rajtja ugyan nem sikerült a legjobban, de Norris így is örült annak, hogy vissza tudtak kapaszkodni, főleg a tegnapi büntetést követően.

Még több F1 hír: Perez: Közel voltunk a verseny feladásához...

A brit pilóta Cunodával csatázott a piros zászlós új rajtot követően, majd miután őt sikerült megelőznie, Charles Leclerc-t vette célba, aki meg Pierre Gaslyt akarta levadászni a dobogó harmadik fokáért.

„Sokat kellett védekeznem. Juki benézett mellém a belső íven, amitől kicsit féltem, de igazából ennyi volt csupán. Sikerült kitartanom, majd megpróbáltam Charles-t is megelőzni, aki elég agresszíven védekezett ellenem” – mondta riválisa megmozdulásairól a mclarenes.

„Ennek ellenére boldognak kell lennem az ötödik hellyel, jót mentettünk ahhoz képest, ahonnan kezdtünk.” Norrisnak még felvetették, hogy látszik rajta, hogy egyre magabiztosabban és érettebben vezet. Ezt ő sem akarta tagadni.

„Úgy érzem, hogy jobb döntéseket hozok, amikor kell, kevesebbet hibázom. Egyszer azért majdnem a falba tettem a 15-ös kanyarban, de azt nem látta senki, szóval rendben van. Ezt leszámítva viszont jó hétvégéink vannak, kevés hibát vétünk, miközben kihasználjuk a többiekét, és ez számít most igazán” – zárta elégedetten nyilatkozatát Norris.

Vettel elképesztően boldog az eredményével