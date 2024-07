Norris szerint a McLaren újabb "győzelmet dobott el" a Brit Nagydíjon

Bár Norris pozíciót veszített Max Verstappennel szemben a verseny első körében, a McLaren pilótája egyre jobban belelendült és a romló körülmények közepette tempóelőnybe került a versenyt vezető Lewis Hamilton-George Russell párossal szemben.

A McLaren kihasználta, hogy jobban megtartják az abroncsok hőmérsékletét, így miután az interekre váltott, Norris nagyobb előnyt tudott kiépíteni a legesősebb időszakban, azonban a slickekre váltással minden összeomlott: Előbb elveszítette a vezetést Hamiltonnal szemben, miután egy körrel később állt ki mint a későbbi győztes, majd az egyre jobban kopó lágyak miatt Verstappen is megelőzte.

Norris már a leintés után is a rossz döntéseiket kritizálta és a későbbi sajtótájékoztatón is megismételte ezt: „Annyi minden alakult jól, aztán az utolsó cserével eldobtuk. Egy kör volt, de nem is csak a körről van szó. Még ha jókor is állok ki, az, hogy a lágyakat választottuk, rossz döntés volt és szerintem Lewis nyert volna mindenképpen. Két ilyen döntés mindent elrontott, ami kifejezetten hazai pályán nagy csalódás.”

Norris úgy érezte, a McLaren a Mercedes párosa mögött volt az első etapban, de ahogy egyre vizesebb lett a pálya, az MCL38 javulni kezdett hozzájuk képest. Bár szerinte a McLaren nem volt önerőből a leggyorsabb mindenhol, ahol a győzelemért harcoltak, így is frusztrálja, hogy nem tudott újabb sikert feljegyezni a Miamiban aratott mellé.

„Szerintem ma nem voltunk elég gyorsak. Amikor teljesen száraz volt a pálya, a Mercedes sokkal gyorsabb volt. Amikor vizes volt, kicsit jobbnak tűntünk, de dolgoznunk kell. Nem hiszem, hogy volt olyan hétvége, ahol egyértelműen mi voltunk a leggyorsabbak, mindig harcban voltunk, de nem a miénk volt AZ autó.”

„A csapatnak tovább kell dolgoznia, nekem is a saját dolgaimon és megpróbálni összerakni mindent, mert amúgy annyi pozitív dolog van, annyi jó dolog van már a helyén, de frusztráló hogy néha ebben a szezonban eldobáltunk dolgokat, amiket be kellett volna húznunk.”