Norris szerint a McLaren jelenleg nem a 4. leggyorsabb csapat Brazíliában

Lehetséges, hogy a McLaren számára ez egy nehezebb versenyhétvége lesz, független attól, hogy a konstruktőri 4. hely szinte már megvan számukra. Carlos Sainz Jr. egyáltalán nem volt elégedett a tempóval és a kezelhetőséggel, ahogyan Lando Norris sem a másik autóban. A brit újonc ráadásul délután a mezőny végén zárt.

Még több F1 hír: Brutális előnye van a Ferrarinak az egyenesben

„Az első szabadedzésen korlátozottak voltak a lehetőségek, de ez mindenki számára ugyanazt jelentette az eső miatt. Először vezettem itt esőben, és ez az egyik legtrükkösebb pálya, még szárazon is, így amikor esik, kissé nehezebb lesz a helyzet, de jó volt, sokat tanultam. Ez egy olyan pálya, ahol önbizalomra van szükséged, különösen féktávon, és így tovább.”

„Sok mindent tanultam ezen a napon, és úgy gondolom, hogy mindezt fel tudjuk használni a hétvégére. Tehát ha jól össze tudjuk rakni a dolgokat, és megtaláljuk a helyes irányt, akkor szombaton elégedettek lehetünk az időmérőt követően. Nem volt tökéletes a péntek, és délután volt pár hibám, emiatt is voltam hátrébb. Máskülönben ott lettem volna. Egyszerűen csak soha nem volt egy olyan köröm, ami igazán jó lett volna.”

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Mint mondtam, a fő ok, amiért ennyire hátul végeztem, hogy nem volt egy igazán gyorsabb köröm sem. Vesztettem egy kicsit ebből a magabiztosságból, de amikor a gumik már nem voltak ideálisak, nem tudtam mit tenni. Amikor azok a legjobb állapotban voltak, nem tudtam egy igazán jó kört összerakni. Holnap más lehet a helyzet, ha nem hibázom. Ez a 18. hely nem nagyszerű, de úgy gondolom, hogy sokkal előrébb lehetek a hétvégén.”

„Azt hiszem, még mindig szükségünk van egy kis munkára, hogy a negyedik leggyorsabb csapat legyünk, és nem hiszem, hogy jelenleg azok lennénk, szóval majd holnap meglátjuk, hogy mit tehetünk. Én is jobb munkát tudok végezni ennél, és ha ez megvan, akkor előrébb kell lennünk. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk ezen a hétvégén, de azt vártuk és reméltük, hogy a középmezőny első felében leszünk. Ez az 0.1 vagy 0.2 másodperc, amiről beszélünk, nagy differenciát eredményezhet.”

„Ettől független holnap jó eredményeket érhetünk el, és kicsit magabiztosabb is leszek. Az egész szezon során néha kényelmesen a negyedik leggyorsabb csapat voltunk, és ha el is követünk egy apró hibát, vagy bármi más jön közbe, mindez akkor is lehetséges, de igen, pillanatnyilag egy ilyen kisebb hiba különbséget jelenthet. Tehát meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a megfelelő módon készülünk fel, és megteszünk pár lépést előre, miközben tiszta napot zárok, nem vétek hibákat, és rendben leszünk.”

Egy látványos virtuális pályabejáró az aktuális F1-es helyszínről, a legendás Interlagosról, mely a Brazil Nagydíjnak ad otthont.