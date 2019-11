Norris szerint a McLaren fölénye megtévesztő

A McLaren minden bizonnyal meg fogja szerezni a konstruktőri negyedik helyet a bajnokságban, de az autó valójában nem olyan versenyképes, mint amilyennek az időmérők vagy az eredmények alapján tűnik. A rivális Renault nagyon sok potenciális pontot veszített egyéb más okok miatt, így a kép sokkal árnyaltabb.

A briteknek is voltak gyengébb hétvégéi, amikor nem szereztek pontot vagy nem annyit, mint amennyit kellett volna egy technikai probléma vagy hiba miatt. Lando Norris, a csapat újonca szerint a rivális Renault valójában közelebb van hozzájuk, mint azt a számok mutatják. A Renault motorral hajtott McLaren az időmérőkön igen erős, de a futamokon már nem tudják ezt hozni, amire nem egy példát láthattunk. Ez kissé aggasztja a fiatal versenyzőt, aki reméli, hogy jövőre változtatni tudnak ezen.

„Az új gumik kissé elfedik ezt, és csak azt adják meg nekünk, amire szükségünk van egy időmérős körön. Szóval ennél jobban is mehettünk volna a futamokon. A szombati napokon az élvonalban vagyunk, és az autó valóban jól teljesít, de amikor eljutunk a versenyig, a gép megmutatja az igazi potenciálját, és azt, hogy mit kell tennie ezekkel a használt gumikkal. Az új gumik szóval tényleg árnyalják a képet.”

Lando Norris, McLaren walks the track Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A McLaren a szezon legerősebb kvalifikációs teljesítményét az Egyesült Államok Nagydíj időmérőjén abszolválta, amikor idén először 1%-on belül tudtak lenni a leggyorsabb időhöz képest. A Renault ausztrál versenyzője, Daniel Ricciardo 0.6 másodperccel volt lassabb a McLarennél, de a futamon végül 6. lett Norris előtt.

„Jó kvalifikációink vannak, ami egy remek bónusz számunkra, mert ez minden alkalommal egy jó alapot jelent a futamra. Mindig jó helyzetben vagyok, és néha tiszta levegőt is kapok magam előtt, ami szintén segít. Viszont, amikor ez fordítva van, akkor sokkal többet küzdünk, és rájövünk, hogy nem vagyunk olyan gyorsak, mint amikor bennünket követnek. Azt mondanám, hogy a riválisok közelebb vannak, mint azt a statisztikák mutatják.”

Norris szerint emellett a megbízhatósági gondok is problémát okoztak idén, vagy a bokszutcában elkövetett hibák. „Valójában meglehetősen jól kezdtük a szezont, de nem tudtunk olyan mértékben javulni, mint a többi csapat. Tehát most tudjuk, hogy ez kissé hiányzik. Volt néhány problémánk is, ahol ez a csapattársamnak és nekem is pontokba került. Nem volt szörnyű a helyzet, és ez még mindig jobb, mint ami tavaly volt. Ez biztos.”

