Norris szeret a Hungaroringen vezetni, akciódús versenyekre számít

A Forma-1 2020-as szezonja Ausztriában fog indulni a Red Bull Ringen rendezett két versennyel, majd jön a Magyar Nagydíj, amelyet két silverstone-i verseny követ, az európai naptárat pedig a Barcelona, Spa-Francorchamps, Monza trió zárja – tehát 8 futam áll ebben a naptárban, amelyet nemrég hozott nyilvánosságra az F1.

Mivel kevés idő telik el a versenyek között, így elég megterhelő lesz ez az időszak a Forma-1-ben dolgozó alkalmazottak és versenyzők számára, a McLaren-pilóta Lando Norris pedig az F1 Nation podcastben válaszolt az erre vonatkozó kérdésre.

Norris tavaly mutatkozhatott be a Forma-1-ben, miután 2018-ban a második helyen végzett a Formula 2-ben, és elmondta, szereti a magyar pályát, és a 6 helyszín közül minden pályát élvezetesnek tart.

„Ausztriában értem el az egyik legjobb eredményemet tavaly, valójában szerintem holtversenyben ez volt a legjobb eredményem: hatodik lettem. Szóval várom Ausztriát. A budapesti pályát is élvezem, itt teljesítettem az első Forma-1-es tesztemet, szóval mindig is szerettem ezt a helyszínt, és jó emlékeim is vannak a pályáról.”

„A naptár elég akciódús lett: szerepel Spa és Monza is, sok olyan pálya van, ahol igazán lehet versenyezni, tehát ez szórakoztató lesz nekünk, versenyzőknek, szóval azt gondolom, ez egy jó naptár. Elfoglaltak leszünk, de szerintem minden benne szereplő pálya olyan, amelyek valóban élvezetesek.”

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A száguldó cirkusz programja rendkívül sűrű lesz a visszatérés után, mivel egy „tripla” hétvégével indul a szezon: egy héten sem maradunk verseny nélkül az Osztrák Nagydíj és a Magyar Nagydíj között.

„Persze elég sok verseny lesz – és nemcsak nekem, hanem a teljes csapatnak, hiszen három versenyen fogunk részt venni zsinórban: kettő Ausztriában lesz, egy pedig Budapesten. Tehát ez sok lesz, nemcsak nekem, hanem a mérnököknek és szerelőknek is.”

„Egyszerűen biztosra kell mennünk, hogy felkészültünk erre, és hogy minden versenyhétvége után elég jól tudunk visszatérni, tehát topon kell lennünk a sorozatban következő második és harmadik futamon is. Jó dolog, hogy újra sok versenyünk lesz, de kihívásokkal is jár a dolog.” – mondta a 20 éves versenyző.

