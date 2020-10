Norris: Stroll nem tanul semmiből

A McLaren nehéz versenyre készült a 7.-8. helyről rajtolva, hiszen a mezőnyben talán az ő autójuk legérzékenyebb a szélre. A rajt után azonban mindenkit meglepett az, hogy a lágyakon milyen jó tapadása volt a McLareneknek, aminek köszönhetően Carlos Sainz egy ideig a vezetést is megszerezte.

Lando Norris szorosan Sainz nyomában volt a 3. helyen, azonban a lágy gumik hamar elkoptak, így mindkét McLaren elkezdett visszaesni a mezőnyben. A közepesek amint bemelegedtek, sokkal jobb guminak bizonyultak.

Az ideális versenygumikon érkezett meg Lance Stroll is Norris mögé, és egyértelműnek tűnt, hogy a DRS-sel el fog menni a brit mellett, azonban a kanadai kívülről próbálkozott, ahol nem nagyon volt már hely Norris mellett, az első kanyarban pedig ráfordult a belül érkező, lassabb Norrisra.

„Őszintén nem tudom, mit csinált” – nyilatkozta Norris a futam után az F1TV-nek. „Balra húzódott ki, ami nagyon meglepett, mert simán elfért volna a belsőíven.”

„Simán mellette voltam, és egyszerűen rámfordult. Egyértelmű, hogy nem tanult a pénteki esetből (amikor Verstappen akadt össze), de úgy néz ki, nem tanul semmiből.”

„Ilyenek gyakran történnek vele, szóval legközelebb jobban biztosra kell menjek, hogy elkerülöm.”

„Pár pont, egy, kettő elérhető lett volna ma, nem tudom, legalább valamennyi. Nagyon nagy szükségünk lett volna rá, még akkor is, ha csak egyet szerzünk, mert nehéz hétvégék vannak mögöttünk. Most meg volt a tempó ahhoz, hogy mindkét autóval sikerüljön a pontszerzés, de ez nem az a nap volt. Csalódottak vagyunk.”

Stroll így látta a történteket:

Lance Stroll, Racing Point RP20, pulls into the garage to retire from the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images