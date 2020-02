Norris: “Sosem mondták, hogy engedjem el Carlost”

A tavalyi év során több olyan verseny volt, ahol a csapatod arra kért, hogy segítsd Carlost (Sainzot – B. P.). Voltak csapatutasítások? Mely gondolatokkal szállsz idén küzdelembe?

„Nem voltak semmilyen fajta csapatutasítások. Soha nem vetettünk be ilyet. Sosem mondták, hogy engedjem el Carlost. Neki sem mondták meg, hogy engedjen el engem. Mindig vannak terveink mindenféle szituációra. Mindig a legtöbbet nyújtjuk a csapat számára.”

„Ha tudjuk a csapat várható eredményét, akkor nem nehezítem meg Carlos dolgát és fordítva. Ez így megy. Ez nem ugyanaz, mint ha megmondják, engedd el, vagy hogy ne versenyezz vele. Versenyezhetünk, és azt tehetjük meg, amit szeretnénk. A legtöbbet szívből a csapatért tehetjük meg jelen állapotban.”

„Néhány év múlva lehet, hogy másképp alakul, amikor többet versenyzünk egymás ellen, de most ez csapatjáték. Tavaly a cél a konstruktőri világbajnokság negyedik helyezése volt, idén is elérhetjük, vagy akár túl is szárnyalhatjuk. De ez csak egy cél, a fő dolog az, hogy egymást segítsük a csapat érdekében.”

Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren Fotó készítője: McLaren

Fellélegeztél, amikor értesültél a Kínai Nagydíj halasztásáról? Vannak aggodalmaid a Vietnami Nagydíjjal kapcsolatban?

Fogalmam sincs, hogy merre van Vietnam, de azt gondolom közel van Vietnam (Kínához - B. P.).



Határos országok.

„Sohasem voltam jó földrajzból. Visszatérve a korábbi kérdésre, nem vagyok boldog, hogy nem mehetünk. Különösen a koronavírus miatt. Azt gondolom, hogy a biztonság ilyen esetekben mindennél fontosabb, legyen szó pénzről, támogatókról vagy bármi másról. Az is tény, hogy mi is a biztonságos oldalon maradunk.”

Rossz, hogy nem utazhatunk Kínába, mert jó ott versenyezni, a szurkolók is elképesztőek, és sok karakterisztikával rendelkezik más pályákkal ellentétben. A tavalyi Kínai Nagydíjam nem volt túl jó. Ezek a döntések viszont jó keletűek.”

„Ami pedig Vietnamot illeti, szimulátoron próbáltam ki a minap, és ez jó, egyben szórakoztató pálya, ha őszinte akarok lenni. Kicsit nehéz lesz, sok nagy tempójú résszel, közel a falakhoz. Szeretnék kimenni oda, viszont ha nem lesz esély rá, akkor nem leszek boldog ettől.”

Kimi Räikkönen és az Alfa Romeo pályára vitték a 2020-as évre tervezett, Ferrari motorral hajtott C39-es névre keresztelt autót Fioranóban.