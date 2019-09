Norrisnak minden szállodai szobájában van egy F1-es szimulátor

Lando Norris a Forma-1 legújabb generációjának képviselőjeként már másféle felkészüléssel került a sportágba, mint akár a jelenlegi veteránok. Ma már természetes a technika jelenléte akár két futam között is, a szimulátorok a felkészülés részét képezik. Sőt, Norris esetében még többről beszélhetünk, hiszen a McLaren fiataljának a mindennapok részét képezi, hogy saját szimulátorán gyakoroljon.

Ráadásul ma már valóban nagyon hasznos lehet a gép előtt szerzett tapasztalat is, hiszen a szimulátorok és konzolok egyre fejlettebb technikával igyekeznek megteremteni az érzést a szobában is. Norrist pedig arról kérdezték, hogy most már, hogy bőségesen van tapasztalata, mondja el, milyen jelentős különbséget észlel a szimulátor és a valóság között.

"Ez sok mindentől függ. Csapattársként nagyon sok minden életszerű, a pilótacsere, a tankolás, a gumikopás, ezek a dolgok nagyon élethűek, valóságosak, és folyamatosan fejlődnek. De a nagy különbség a félelem. Nem kell félned az ütközéstől, vagy az oldalról érkező erőktől. És emellett nem érzel semmit a testeden, vagy akár a nyakadon, ami a Forma-1-ben nagyon kemény. Nagyon nehéz elmagyarázni, hgy mi történik velünk, amikor beülünk egy F1-es autóba, vagy a sebesség általi erőket érzékeltetni, ami egy együléses versenyautóban éri az embert. A félelem és az oldalsó erők hiánya a két legnagyobb különbség, ezen a téren nagy a különbség. A másik oldalról viszont a vezetési módok, a stratégia képes még és még élethűbbé alakítani, és már majdnem olyan érzést kiváltani, mint a valóság" - mondta Norris.

A McLaren újonca idén azonnal bizonyítani tudott, Carlos Sainz-cal remek párost alkotnak, és az Orosz Nagydíj előtt a negyedik helyen tartják a wokingi istállót. A spanyol 58, míg a fiatal brit 31 pontot gyűjtött eddig úgy, hogy Norrisnak több futamon sem volt szerencséje a technikával. Norris ugyanakkor egy kicsit különbözik csapattársától abban, hogy minden futamon a szállodai szobájában felállíttat egy szimulátort, és azon gyakorol szabadidejében is. Kimi Räikkönen képtelen megszokni a technológia ilyen irányú terjeszkedését, a Norrisnál 20 évvel idősebb finn nem kedveli a szimulátort, mert elmondása szerint nem sokat profitál a használatából.

És Norris? "Nagyon sokat segített, amikor a kartról együléses autóra váltottam, de még a Formula 4-ben, 3-ban és 2-ben is. Az autók karaktere teljesen más, és kevés a lehetőség a gyakorlásra. Ilyenkor jön jól a szimulátor. Vagy akár technikákat elsajátítani, figyelni, hol lehet előzni, még természetesebbé tenni a vezetést. Vagy csak simán a gyengeségeken dolgozni, a féktávon, a lassú és gyors kanyarokon. A probléma az, hogy amikor a gyors kanyarokban, vagy a városi pályákon gyorsítasz, jön vele egy kis félelem is, mert a falak nagyon közel vannak. Ezt a félelmet nem tudja előhozni a szimulátor. Egy időben túl korán fékeztem, és egy kicsivel több sebességet hagytam meg a kanyar kezdetén. És ezt a videójátékoknak köszönhetem, de van másik példa is, ami bizonyítja, hogy van értelme. A pilóták, akik kartról Formula-4-re váltanak, versenyképesek nélkül, hogy valódi pályán gyakorolhattak volna. A tesztnapok nagyon limitáltak és drágák. Ugyanakkor ők mégis az elejétől gyorsak, mert korábban konzolon sokat gyakorolhattak" - véli Lando Norris.

