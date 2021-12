Norris nem akar belemenni semmilyen kétes manőverbe holnap

Miközben mindenki azt várta, hogy ez kizárólag egy Red Bull-Mercedes csata lesz, Norris tett róla, hogy egy McLaren is odaférjen, miután Sergio Perez a negyedik, Valtteri Bottas pedig csak a hatodik pozíciót tudta megszerezni.

A fiatal brit természetesen széles mosollyal adta a kvalifikációt követő interjút, és nem feltétlenül tudta ő maga sem megmondani, hogy hogyan volt képes ennyire erős kört futni. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy igyekszik majd kifejezetten óvatos lenni az előle induló pilótákkal, mivel ők a bajnokságért küzdenek.

„Nem tudom, honnan jött ez az idő! Már a Q3-as első köröm is erős volt. Sikerült pár előrelépést tennem, de azért hibák is voltak. A végén viszont egy tiszta kört tudtam futni, és ez sokat számított. A pole-ra mentem, de a végén nem jött össze, és még elég sok hiányzott. A viccet félretéve viszont tényleg jó kör volt, és kicsit meg is lepődtem.”

Még több F1 hír: Verstappen: ha az ő autójában ülnék, már rég vége lenne a szezonnak

A holnapi rajt minden szempontból kulcsfontosságú lesz, hiszen Max Verstappen és Lewis Hamilton az első sorból várják a lámpák kialvását, de eltérő keveréken. Norris a harmadik helyről lággyal fog kezdeni, ez pedig jó esélyt adhat neki a pozíciónyerésre az elején.

Ő azonban egyértelművé tette, hogy nem akar és nem is nagyon merne beleszólni valamilyen buta manőverrel az élen zajló küzdelembe. „Igen, egy kicsit ideges is vagyok miatta, mert igazából csak szeretnék ott maradni, ahol vagyok, és figyelni, hogy mi történik előttem az első pár körben.”

„Nem is szeretnék túlságosan belefolyni a helyzetbe, abból botrány is lehetne. Szóval nem is tudom… Nem tudom, hogy meg merjem-e próbálni vagy sem. Mindent bele fogok viszont adni, és ha lehetőségem nyílik, akkor meg fogom ragadni” – tette egyértelművé a végén Norris, hogy azért szeretne jó eredményt elérni.

Így alakult a 2021-es szezon utolsó időmérője