Norris: Russell kevésbé szórakoztató, mióta a Mercedesnél versenyez

Lando Norris és George Russell egyszerre került be a Forma-1-be 2019-ben, előtte pedig hosszú időn keresztül versenyeztek együtt, és kvázi együtt is nőtt fel a két tehetséges brit, akik kortársak is: Russell 24 éves, Norris pedig idén lesz 23.

A McLaren pilótája pedig elmondta, úgy érzi, hogy mióta a Mercedesnél versenyez Russell, azóta már nem annyira szórakoztató személy, ezt pedig a német istállónál lévő nyomásnak és a csapattársa személyének tudja be:

„A menedzserem, az edzőm és a szüleim mindig is arra törekedtek, hogy olyan maradjak, amilyen vagyok, ahelyett, hogy megpróbáltak volna megváltoztatni. Viszont azt látom, hogy más pilótákat jobban átformáltak, és szerintem ez nem jó dolog, hiszen ezzel elvesztik a személyiségüket.”

Még több F1 hír: Russell: elkapjuk a Red Bullt és a Ferrarit Silverstone-ban

„Például nagyon jó móka volt George-dzsal együtt felnőni. Remek ember volt, de a Mercedesnél más a hangulat és a légkör, egyszerűen nem látom annyira George szórakoztató oldalát.”

„És mivel George egy nagyszerű ember, szerintem még népszerűbb lehetne a néhány évvel ezelőtti személyiségével. De nem hinném, hogy ez a Mercedes hibája lenne, csak nagy a nyomás a csapatnál, ahogy az sem könnyű helyzet, hogy Lewis Hamilton a csapattársad.”

„Te pedig nem akarod, hogy az emberek azt lássák, hogy csak szórakozol. De a másik oldalról nem lehet panasz, hiszen George elképesztő munkát végez idén, tehát működik neki a jelenlegi helyzet” – fogalmazott Norris a Press Associationnek.

Wolff: Hamilton meg fogja nyerni a Brit Nagydíjat!

Nézzük meg, hogyan fest egy virtuális kör a silverstone-i pályán a Mercedesszel!