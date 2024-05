Norris: Rá akartam menni a leggyorsabb körre, de...

Sok víz lefolyt a Dunán, mire Lando Norris begyűjtötte az első futamgyőzelmét a Forma-1-ben. A fiatal brit pilótát most már hosszú évek óta a sportág egyik legjobbjának kiáltották ki, azonban a nagy áttörésre egészen eddig várni kellett.

A McLaren pilótája több alkalommal is közel került a győzelemhez, annak idején Ricciardo oldalán Monzában például nem sokon múlt, hogy ő szelje át elsőként a célvonalat. Miamiban végül megtört a jég, és némi szerencsével Norris legyőzte a domináns Verstappent.

Ehhez az is kellett, hogy a biztonsági autó a megfelelő időben jöjjön be, hiszen ezzel számos pozíciót nyert a brit, akinek ráadásul némi gumielőnye is volt a végére. Norris most elárulta, majdnem ráment a leggyorsabb körre, ám végül a csapatfőnöke miatt meggondolta magát.

„Keményen nyomtam. Az utolsó körben rá akartam menni a leggyorsabb körre” – árulta el nem sokkal a Miami Nagydíj leintése után Lando Norris. „De aztán elképzeltem Andreát a bokszfalnál, ahogy azt mondja 'Ne, Lando, kérlek'.”

„Szóval beszélt hozzám, és én akkor arra jutottam, csak hozzuk haza az autót szépen és nyugodtan. Addig el akartam húzni, és nem akartam, hogy Max a képben legyen. Ez volt a feladat. A munkát elvégeztem, nagyon örülök neki.”

Eközben az egykori Forma-1-es pilóta szerint a Mercedesre kifejezetten rossz fényt vet, hogy gyári csapatként kell figyelniük, ahogy a Mercedes-motorral hajtott McLaren odaér a csúcsra.