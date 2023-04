Norris: Piastri már most jobban alkalmazkodott a McLarenhez, mint... Lando Norris azon a véleményen van, hogy Oscar Piastri már most jobban alkalmazkodott a McLaren nehéz vezethetőségéhez, mint korábbi csapattársa. A fiatal brit szerint az ausztrál nagy kihívás elé állíthatja őt is.

Szerző: Szántó Dániel Izgalmas összecsapásra van kilátás a McLarennél, ha már az ide konstrukció maximum arra lehet elég, hogy a konstruktőri bajnokság 5. helyét célba vegyék. Lando Norris mellett Oscar Piastri ugyanis megszerezte az első pontjait Ausztráliában, és egyre jobban megérti a 2023-as versenygépet. A fiatal ausztrálról a McLaren csapatvezetője is nagyon elismerően beszélt, akiről egyre többet várnak, mivel egyelőre az Alpine jobb tempóra képes, mint a wokingi alakulat. Tavaly nagyon hiányoztak Daniel Ricciardo pontjai, ezt a hiányosságot szeretnék áthidalni Piastrival, ami Norris szerint már most sikerült. „Nem akarom, hogy úgy tűnjön, mintha azt mondanám, hogy túl jó! De tényleg nagyon jó munkát végez" – jelentette ki Lando Norris a médiának, mikor arról faggatták, hogy milyen benyomásai vannak újdonsült csapattársáról, Oscar Piastriról. „Jól megértette az autót, amit nem könnyű vezetni. Azt hiszem, ezt a korábbi versenyzők és az évek során tett megjegyzéseim is világossá tették" – folytatta a még mindig fiatal brit, aki minden bizonnyal Daniel Ricciardóra utalt. „Szerintem nagyon jó munkát végzett Szaúd-Arábiában. Idén először jutott be a Q3-ba, úgyhogy folyamatosan nyomás alatt tart engem." A McLaren az Ausztrál Nagydíjon elért kettős pontszerzésével az utolsó helyről felkapaszkodott az 5. pozícióba a csapatok között. A Forma-1 Bakuban folytatódik hamarosan, ahol azonban a gyenge végsebesség miatt bajban lehetnek a wokingiak.