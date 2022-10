Norris: Palou FP1-es beugrása „nem lesz könnyű” a McLarennel

Palou az utóbbi időben már több ízben is tesztelte a wokingiak 2021-es versenygépét, amit érthető módon nagyon élvezett. Most azonban eljött az idő, hogy egy éles F1-es hétvégén is debütáljon.

A McLaren pedig meg is adta neki a lehetőséget erre, köszönhetően az idén érvényben lévő, fiatal pilóták kötelező bevetésére vonatkozó szabálynak. Palou dolga azonban nem lesz könnyű, hiszen fontos munka hárul majd rá, mivel a csapata szoros küzdelmet vív az Alpine-nal a konstruktőri negyedik helyért, így még fontosabb a felkészülés.

Norris azonban jól tudja, hogy a McLaren autóját nem a legkönnyebb vezetni, viszont azzal is tisztában van, hogy Palou képes lesz boldogulni a feladattal. „Mindig kemény dolog egy első edzés, főleg egy olyan autóban, amelyet még korábban sosem vezetett.”

„Ugyan ment már a korábbi autónkkal pár tesztet, de ez most egy teljesen másik masina egy igazán klassz pályán, szóval nem lesz könnyű feladata. Ráadásul nincs is sok ideje, főleg a gumik miatt.”

„Nincsen túl sok köröd a tapadás megtalálásához, de ő egy elképesztően jó pilóta. Már a gokartos korunk óta ismerem Alexet, személyesebb kapcsolatba pedig az utóbbi néhány évbe kerültem vele. Ő azonban egy hihetetlenül jó pilóta, nagyon tehetséges. És nem véletlenül van az autóban.”

„Jó visszajelzéseket és részleteket tud majd szolgáltatni számunkra, és a lehető legtöbbet fog segíteni, jó munkát fog végezni” – zárta véleményét Norris.

