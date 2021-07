Norris örül, hogy van ideje kibontakozni az F1-ben

A brit versenyző nyilván elégedett is lehet eddigi teljesítményével, de ahogy az a legjobbaknál lenni szokott, mindig talál valamilyen hibát, amit elkerülhetett volna. Érzése szerint azért így is sikerült lehetőségeinek nagyjából 90 százalékát kihasználnia.

„Nagyon örülök és elégedett vagyok azzal, ahogyan eddig mentem. Mindig kritikus vagyok magamhoz, ezért tudom, hogy párszor hibáztam idén, és emiatt pontokat is veszítettem. Összességében viszont úgy vélem, jó munkát végeztem, és 90 százalékban sikerült maximalizáni az eredményt.”

Norrisnak az is segít idén, hogy a remek időmérői és futamai miatt egyre többen ismerik el, és mondanak róla pozitív dolgokat, így még magabiztosabban vághat neki egy-egy viadalnak. „Mindig úgy érkezem meg, hogy bízok magamban, emiatt pedig csak még izgatottabb és motiváltabb vagyok, hogy újra megismételjem azokat az eredményeket.”

„Több olyan futam is volt idén, ahol nem ott kellett volna zárnunk, ahol. Mi azonban kevesebb hibát vétettünk a többieknél, jó stratégiai döntéseket hoztunk. Szóval úgy érzem, jó úton haladok.” Norrisnak az is segíthetett a fejlődésben, hogy már a harmadik éve megy ugyanannál a csapatnál. Ennek értékét ő maga is elismeri.

„Nagyon keményen dolgoztam a csapatommal a tél folyamán, hogy megcsinálhassuk azt, amit idén sikerült. Viszont szerintem mindig is megvolt a magamba vetett hitem. Tudtam, hogy képes vagyok elérni a dolgokat, amiket idén sikerült.”

„Persze segít, hogy több ideje vagyok már itt, de ez még mindig csak a harmadik szezonom, még mindig az elején járok néhány másik pilótával ellentétben. Mindig tanul apróságokat az ember az út során, mi pedig igyekszünk ezt fenntartani.”

