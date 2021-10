Norris örül, hogy a szurkolók fiatal generációját is inspirálhatja

Az Amerikai Nagydíj előtt prezentálták a Motorsport Network által levezényelt felmérés eredményeit. 167 ezernél is több szurkoló vett részt benne, ráadásul a világ 187 országából. Összességében Max Verstappen lett a legnépszerűbb versenyző 14,4 százalékkal, de mögötte Norris jött be 13,7-tel.

A legutóbbi nagy felmérés során még a legnépszerűbb Lewis Hamilton ezúttal csak harmadik lett. Norris egyértelműen a 24 év alatti korosztály kedvence, ráadásul a női rajongók körében is páratlan népszerűségnek örvend.

Még több F1 hír: Leclerc-nek váratlan kitérőt kellett tennie a hétvége előtt

„Számomra a győzelmet nyilván egy pályán aratott siker jelenti, de ezek a kisebb, pálya melletti dolgok is nagy lökést adnak nekem és a csapatomnak. Nyilván otthon mást is csinálok, például a Twitchen közvetítek, amire az utóbbi időben nem is nagyon volt lehetőségem. Ez is azért van, hogy kicsivel többet foglalkozzam a szurkolókkal, és szerintem ez csodás.”

„Tudni viszont azt is, hogy kicsikét hatással lehetek a fiatalabb generációra és arra a korosztályra, de még az idősebb nézőkre is, szóval jó érzés tudni, hogy támogatnak engem. Tényleg nagyon jó ezt hallani.”

Norris emellett ahhoz is hozzásegítette a McLarent, hogy őket válasszák a kedvenc csapattá. Ebben nyilván az idei, egyre jobb formájuknak is komoly szerepe van. „Örülök a csapatnak, azt hiszem, ennek én is kicsit részese vagyok.”

„Ez arról szól, amit csapatként teszünk, amit a szurkolókért teszünk, a partnereink bevonásával és hasonlók. A Forma–1 nem kizárólag arról szól, hogy milyen eredményeket érünk el a pályán. Sok minden más is van, és az egyik közülük a nézők szórakoztatása, és betekintést engedni nekik a másik oldaladba, nemcsak versenyzőként, de emberként is.”

„Szóval jó tudni, hogy ilyen téren remek munkát végzünk.” Daniel Ricciardo, aki a negyedik legnépszerűbb versenyző lett, „biztatónak” nevezte az eredményeket a McLaren szempontjából, mert érzése szerint ez is bizonyítja, hogy az egyéb események és tevékenységek sokat segítenek.

„Sok mindent csinálunk a pályától távol, a vasárnap délutáni dolgok mellett. Igyekszünk minél jobban bevonni és kapcsolatba lépni a szurkolókkal, ez pedig kifizetődni látszik. Jó, hogy nagyobb betekintést nyújthatunk nekik, és örömmel tapasztalom, hogy ez meg is éri.”

„Az istálló rengeteg erőfeszítést tesz ebbe, én pedig mindig is jól kezeltem az ilyesmit. Talán szeretem a kamerát, nem is tudom! És Lando is nagyon hasonló, szóval a csapat szerintem igazán boldog lehet ezzel.”

Hamilton már várja, hogy jókat csatázzanak a hétvégén