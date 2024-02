Norris nem túl bizakodó: túl messze vagyunk a Red Bulltól és a Ferraritól

A számos téren megújult, bátor filozófiát követő RB20-as mindenkit lenyűgözött a folyamatosan gyors hosszú etapjaival. Eközben a Ferrari is jól ment a sokkal kiegyensúlyozottabb és stabilabb SF-24-gyel, amely látszólag talán versenytempóban is javulást jelenthet a tavalyi gondokat követően, és az egykörös tempó is a helyén van.

A McLaren eközben nem igazán villogott, és több problémába is belefutottak a három nap során, de az azért így is világos, hogy továbbra is a mezőny első felébe fognak tartozni. Hogy pontosan hová, arról Norrisnak azért van némi elképzelése: szerinte legfeljebb a Red Bull és a Ferrari mögött a harmadik erő lehetnek a Bahreini Nagydíjon.

„Hogy úgy vélem-e, tettünk egy lépést előre? Teljes mértékben. Sikerült sok mindenen javítani? Igen. Ettől függetlenül viszont sosem lehet igazán tudni, hol állsz a többiekhez viszonyítva. Szerintem jó helyzetben vagyunk. Az elmúlt szezon végén jó autóval rendelkeztünk. Most pedig egyértelműen tettünk pár lépést a helyes irányba, de ettől még nagyon messze vagyunk a Red Bulltól, és messze vagyunk a Ferraritól.”

„Szóval bőven akad még munkánk, de szerencsére sok mindent tanultunk az utóbbi napokban, amelyeket aztán alkalmazhatunk a következő heti verseny előtt.” Az MCL38-as kisebb-nagyobb gondjai miatt Norris egyébként csak 145 kört teljesített a három nap alatt, ami ugyan nem tűnik kevésnek, de a legtöbb riválisa túlszárnyalta ezt a számot.

Norris ennek kapcsán még elmondta, hogy a gondok „nem jelentették a világvégét”, de azért néhány értékes hosszú etapról lemaradt miattuk. „Igen, volt pár hátráltató tényező az utóbbi napokban. Persze ezek nem jelentették a világvégét, de mindig tökéletes napot akarsz teljesíteni.

„Csütörtök este nem tudtunk megtankolt autóval hosszú etapot futni, és aztán péntek délelőtt sem jött össze. Szóval nem pont így képzeltem el, de így is sok mindent tanultunk és sok mindent kipipálhattunk. Alapvetően így is elégedett voltam, de akadt pár apróság, amelyeket azért jó lett volna megoldani.”

Melyik csapat hányszor ért körbe Bahreinben a három nap alatt? Mutatjuk a listát.