Norris nem örül a 9. helynek első esős időmérő edzése után

Lando Norris múlt héten száraz pályán tudott összehozni egy negyedik helyet Ausztriában az időmérő edzésen, most azonban sokkal mostohább körülmények között kellett helytállnia, és most nem csak az esőről beszélünk.

A fiatal brit pilóta már pénteken hátfájdalmakra panaszkodott, ami miatt az orvosokhoz is el kellett látogatnia, ők azonban úgy ítélték meg, autóba ülhet a hétvége folyamán. Meg is tette és szombaton a hatodik helyet szerezte meg, ami a tegnap beszedett háromhelyes rajtbüntetése miatt a kilencedik lesz, ezután a Skynak értékelt:

„Nem tudom, mi bajom, valami belül egyszerűen fáj, akárhányszor rálépek a fékre a G-erőtől egyszerűen belémnyilall. A Q3-ban nem voltam jó pozícióban, aztán valamelyik Renault, Ricciardo vagy Ocon bejött elém és onnantól nem láttam a nyomvonalakat, amiket a többiek húztak, meg is úsztam párszor.”

„Elég érdekes helyzet volt, de nem volt rossz, még sosem kvalifikáltam az F1-ben esőben. A Q1 és a Q2 egész jók voltak, az egésznek az volt a kulcsa, hogy hozzászokjak. A lehető legrosszabbak voltak a látási viszonyok, azt sem lehetett látni, ki van előtted.”

"Az én csapatomnál nem olyan jó a hangulat, mert tudom, hogy lehetett volna jobb is, nem tizedekkel voltam lemaradva. Ráadásul a legjobb köröm az utolsó volt a legrosszabb körülmények között, a nyolcas kanyarban kis túlkormányzottság miatt megcsúsztam, ott négy-öt tizedem elment. Jó ez a hatodik hely, szinte a legjobb eredményem, de nekem holnap ez csak a 9. rajtkockát jelenti."

"A Racing Pointok is olyan hibákat követtek el, amiket szárazon nem tettek volna, szerintem így is számolni kell velük holnap, pénteken láthattuk, hogy még a Mercedeseknek is aggasztó lehet a tempójuk, ma azonban hibáztak, és emiatt valamiért boldog vagyok."

Norris csapattársa, Carlos Sainz még boldogabb lehet, hiszen a harmadik rajtkockát szerezte meg Valtteri Bottast is megelőzve.

Pár jelenet a McLaren nagy napjáról, amikor a pályán is megcsodálhattuk az autót. Carlos Sainz Jr. és Lando Norris azonban már a tesztre koncentrál.

