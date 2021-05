Lando Norris a 2021-es szezonban először kapott ki a versenyen csapattársától, Daniel Ricciardótól, miután a brit versenyző csak a 9. helyet szerezte meg az időmérőn, és az előzések szempontjából igen rossz barcelonai pályán csak 1 pozíciót tudott előrelépni a rajthelyéhez képest.

A verseny végén még a második kiállása előtt Norrist megelőzte Carlos Sainz is, azonban a brit igen keményen védekezett ellene a célegyenesben. A manőveréért megkapta a fekete-fehér zászlót is, de a verseny után a Sky Sportsnak értékelve elmondta, hogy nem volt rossz szándék a mozdulata mögött.

„Amikor Carlos ellen védekeztem, lehúzódtam, majd még egy kicsit ráhúztam a kormányt, ami nem igazán szabályos” – ismerte el Norris. „Nem akartam nagyon agresszív lenni, tudtam, hogy úgyis megelőz. Így alakult, de nem volt rossz szándék e mögött.”

„Ma nem igazán sikerült megmutatnom a bennünk rejlő potenciált” – folytatta Norris. „Danielnek sikerült, és ő a hatodik helyen végzett. A Ferrarik azonban egész évben jók voltak eddig, nem igazán értem, miért becsülik le őket még mindig annyira. A Ferrariról van szó, idén ráadásul a kanyarokban ők az egyik leggyorsabbak.”

„Ezen a pályán, ahol nincsenek hosszú egyenesek tempós részekkel, mint Imolában, gyorsak, mindig is gyorsak voltak. Tudtuk, hogy itt kifejezetten erősek lesznek az időmérőn is, de tegnap talán még el is kaphattuk volna őket.”

„Ma azonban a hosszabb etapokon, ahol még jobban rá kell hagyatkoznunk a hátsó tapadásra, szenvedtünk. Tudtuk, hogy ilyen eredményre számíthatunk ma.”

„Ismerjük az autónk gyenge pontjait, és ezek ma meg is mutatkoztak. Tudjuk azonban, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ezen javítsunk. Nem lesz könnyű, de mi minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni.”