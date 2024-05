Norris „nem igazán aggódik” a McLaren lassú kanyaros gyengesége miatt

A McLaren pilótája két második helyet és egy győzelmet hozott össze az elmúlt három futamon, a monacói aszfaltcsík azonban a naptár leglassabb helyszíne, a McLaren pedig az utóbbi években nem jeleskedett a lassú kanyarokban.

„A legrosszabb kanyarjaim Imolában a 14-es és 15-os volt, a pálya leglassabb része. Ott buktam el a hátrányom legnagyobb részét. Ez tehát továbbra is a gyengeségünk, de tisztában vagyunk vele és dolgozunk rajta. Ettől viszont még nem igazán aggódom Monaco miatt, mert az egy olyan pálya, ahol jó autót akarsz, de elhivatottnak is kell lenned.”

„Nem arról van szó, hogy csak lassan forgatod a kormányt, el kell szánnod magad. Fel kell mérned, milyen közel fogsz kerülni a kanyarcsúcspontokhoz, tehát a rizikónak is nagy szerepe van. Amikor ez is belejátszik, akkor a dolgok kicsikét megváltoznak, szóval nem aggódom. Várom már Monacót. Biztosan mindenki így van ezzel, mert nagyon klassz. A szombat miatt legalábbis izgatott vagyok, alig várom.”

A McLaren Miamiban vetette be első idei komoly fejlesztési csomagját, majd Imolába is vittek pár új elemet. Norris elmondta, hogy „Monacóban is lesz pár változtatás, ahogyan mindenki másnál is”. „Teljesen másképp kell beállítani az autót. Amikor kizárólag lassú tempóra tudjuk állítani, akkor jobbak vagyunk.”

„Amikor viszont egyszerre kell magas, közepes és alacsony tempóra állítani, akkor tudjuk a legtöbbet kihozni az erősségeinkből, amit a gyors és közepesen gyors szakaszok jelentenek, lassú tempónál viszont hátrányt szenvedünk. Vannak azonban apróságok, és a múlt heti fejlesztések is segítettek kicsikét a helyes irányba menni.”

Norris végül elmondta, hogy Monacóban is a Red Bull-lal és a Ferrarival fognak harcolni, de sok múlik majd azon, pénteken mennyire találják meg a megfelelő sebességet és beállításokat.

A korábbi világbajnok szerint azonban egyértelmű, hogy a McLaren most is ott lesz a győzelemért folyó küzdelemben.