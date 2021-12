Norris nem fogja vissza magát: Megpróbálom elkapni őket a rajtnál

Lando Norris némi meglepetésre megszerezte a 3. helyet a szezonzáró nagydíj időmérő edzésén Abu-Dhabiban, ám ezzel nehéz helyzetbe hozta magát, hiszen előle a 2021-es szezon két nagy riválisa fog indulni, akik a bajnoki címért harcolnak. A McLaren csapatvezetője ugyanakkor azon a vélekedésen van, hogy a britnek nem szabad túlságosan óvatosnak lennie.

„Ha megpróbálsz túl óvatos lenni, például az első kanyarokban, vagy megpróbálsz túlságosan finomkodni, akkor elveszed a versenyzőktől az intuitív érzést és a tapasztalatot, és ha ez az intuitív reakció eltűnik, akkor veszélyessé válhat a dolog” – jelentette ki Seidl.

„Végül is a cél egyértelmű a mai napra, jó eredményt akarunk elérni magunknak csapatként, és vissza akarunk kerülni az 5. pozícióba a pilóták bajnokságában Landóval. Ehhez egy jó eredményre van szükségünk, és mi így közelítjük meg a dolgot.”

Norris a vasárnapi futamot négy ponttal a ferraris Charles Leclerc mögött kezdi meg a pilóták bajnokságában az 5. helyért folytatott küzdelemben, és mindössze 4,5 ponttal előzi meg a 7. pozícióban álló Carlos Sainzt.

Röviddel az időmérő után azonban a brit elárulta, hogy kicsit tart a futamtól, hiszen nem akar beleavatkozni Verstappen és Hamilton küzdelmébe, akik közvetlenül előtte rajtolnak. „Azt hiszem, bízom annyira magamban, hogy meg tudom tenni, amit kell, anélkül, hogy bajt vagy bármi rosszat okoznék.”

„Ez is része a versenyzésüknek. Az is rajtuk múlik, hogy másokkal versenyezzenek. Ez egy könnyű bajnokság volt számukra, és biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb akadályok is voltak az idei szezonban, mint az, hogy megpróbáljanak megelőzni engem a McLarennel.”

„Szóval igen, természetesen bölcsen kell megválasztanunk a csatáinkat. És tudom, hogy a Ferrarival versenyzek, legalábbis reálisan nézve. De ezáltal pályapozíciót nyerhetek, ha belekeveredek ebbe, és ha megpróbálom elkapni őket a rajtnál, szóval ezt fogom tenni.”

„Csak azt kell tudnom, hogy nem velük versenyzek hosszú távon, és nekik is megvan a maguk csatája. Azt hiszem, talán egy kicsit több teret kell hagyni, és egy kicsit több tiszteletet kell tanúsítani, mert ők is harcban vannak a bajnoki címért. Az utolsó dolog, amit szeretnék, hogy bármi történjen.”

