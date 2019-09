Norris: Nem érdekel, hogy sokak szerint úgy néztem ki, mint egy idióta

Lando Norris kicsit sem titkolja, hogy mekkora hatással van rá a MotoGP legendája, Valentino Rossi, ezt pedig nem egyszer be is bizonyította. Az alap sisakfestése is eléggé hajaz az olasz sisakjára, egy augusztusi képén pedig Rossival szerepel a MotoGP silverstone-i hétvégéjén, a képhez pedig ennyit írt: „Silverstone-ban a legendával”.

Az Olasz Nagydíjon pedig módosított sisakfestéssel versenyzett, amely így még jobban hasonlított Rossi festésére, a hétvégén pedig egy „doktoros” kalapban volt, amelyben nehéz volt nem kitűnnie a fiatal britnek.

Rossis sapkában voltál a rajtrácson. Jól szórakoztál?

„Igen, jól szórakoztam. Bár sokan azt gondolták, hogy úgy néztem ki, mint egy idióta, de valószínűleg ez igaz is volt…”

Ki gondolta így?

„Nos, meg tudod mondani, hogy amikor valaki azt mondja, hogy „jó a kalapod!”, valójában azt gondolják, hogy „mekkora idióta!”. Szóval láttam sok olyan arcot, amelyekről ezt olvastam le, de őszintén mondom, ez nem is érdekelhetne kevésbé.”

„Szóval… én jól éreztem magam. De persze nem fogom minden hétvégén ezt a kalapot viselni. Csak az olasz hétvégén volt rajtam, de legalább jól szórakoztam. Imádtam, főleg amiatt, hogy a sisakom is Rossi sisakjára hasonlított, a cipőm is, szóval nagyon jól éreztem magam. És csak ez számít.” – szögezte le Norris.

Lando Norris jelenleg 25 ponttal a pontverseny 14. helyén áll. Az utolsó négy versenyen összesen 3 ponttal gyarapította a „gyűjteményét”: Németországban kiesett, Magyarországon kilencedik lett, Belgiumban az ötödik helyről adta meg magát a motorja, Olaszországban pedig a tizedik helyre futott be.