Norris nem először szerelte szét az autóját

„Szívesen dolgozom a szerelőkkel és mérnökökkel szabadidőmben. Ez egy olyan dolog, amit már a csapathoz való csatlakozásom óta csinálok, ezáltal közelebb kerülhetek a szerelőkhöz és jobban megismerhetem őket.” – mondta Lando Norris egy videókonferencián, amelyen a Motorsport.com is jelen volt.

„Roppant fontosnak tartom, hogy jobban megismerjem őket. És élvezem is. Jó móka és ezen kívül úgyis csak az ágyban feküdnék és Netflixet néznék. Inkább szétszedek egy F1-es autót ehelyett.”

Norris azt mondja, már 2018-ban is segített vasárnap esténként, amikor még csak a szabadedzéseken vezethette a McLarent. A csapaton kívül nem is tudtak erről, mert Norris nem érezte úgy, hogy ezt mindenképpen meg kell osztania mindenkivel: “Ez egy olyan dolog, amit ezelőtt már többször is csináltam, de nem érzem úgy, hogy ezt meg kell osztanom a közösségi médiában.”

„Igazából ez az egész még a gokartos időkben kezdődött. A verseny után mindig el kellett takarítani a gokartokat, a láncvédőket és igazából a dolgok nagy részét. És ezt valahogy mindig élvezettel csináltam. Imádtam gyerekként szétszedni dolgokat.”

Lando Norris, McLaren is working on his car Fotó készítője: McLaren

Amellett, hogy szeret az autó közelében felkelni, Norris úgy érzi, számos előnye van annak, hogy ilyen szorosan együttműködik a csapatával. „Az egész olyan király” – mondta. „Ki ne akarna szétkapni egy F1-es autót, hogy kicsit felfedezze és együtt dolgozzon a szerelőkkel? Ez az egész tök jó szórakozás.”

„Ez a csapat számára is jó. Segítek nekik és ez sokkal könnyebbé teszi a munkájukat. Most dolgozták végig az egész versenyhétvégét és ez már szünet nélkül a harmadik volt. Úgy gondoltam segítek és megkönnyítem egy kicsit az életüket. Mindemellett élvezem is, jókat nevetünk, viccelődünk.”

