Norris nem bánja a McLaren „agresszív” dzsiddai stratégiai döntését

Amikor Lance Stroll balesete miatt pályára küldték a biztonsági autót, Norris egyike volt azon négy versenyzőnek, akik inkább pályapozíciót nyertek és nem álltak ki kereket cserélni. A hatodik helyről induló brit ennek következtében az első helyen találta magát, és két körig tartani is tudta ezt a helyezést Max Verstappennel szemben.

Kicsit később aztán Sergio Perez és Charles Leclerc is el tudott menni mellette. A taktikájának az volt a lényege, hogy egy későbbi biztonsági autós vagy VSC-s fázissal lényegében ingyen cserélhetett volna kereket, megtartva az addigi pozícióját. Erre azonban nem került sort, hiszen a futam a leintésig már zöld zászló alatt ment végig, így Norrisnak előbb-utóbb ki kellett jönnie friss abroncsokért.

Ennek pedig az lett az eredménye, hogy visszaesett, és végül a nyolcadik pozícióban intették le, két hellyel hátrébb, mint ahonnan indult. „Abban a pillanatban sosem lehet tudni, mi pedig valami mást akartunk csinálni” – válaszolta Norris, amikor a Motorsport.com arról kérdezte, hogy miért maradtak a pályán a biztonsági autó bejövetelekor.

„Nyerhettünk volna egy csomó pontot, vagy elveszíthettünk volna néhányat. A végén az utóbbi valósult meg. Néha azonban egyszerűen így működik ez. Jó próbálkozás volt ez tehát. Szerintem helyes döntés született. Néha amúgy is úgy érzem, hogy kissé óvatosak vagyunk. Most tehát jó volt kicsit agresszívebbnek lenni és valami mással próbálkozni. Szóval elégedett vagyok a helyzettel.”

„Persze nem ez volt a legjobb, vagy mondjuk úgy, hogy a korrekt döntés. Ezt viszont már csak utólag lehet megállapítani. Emiatt nem is bánkódom amiatt, ahogyan megpróbáltuk ezt kivitelezni.” Norris még megerősítette, hogy miután Lewis Hamilton, aki hozzá hasonló stratégián volt, kiállt új abroncsokért, nekik is lépniük kellett, és muszáj volt a lágyat választaniuk, ha nem akartak még egy pozíciót bukni.

„Muszáj volt, mert ha keményeket kapok, akkor megelőzött volna. A keményeknek egyszerűen több kör kell, hogy életre keljenek. És amúgy is nagyon közel volt ahhoz, hogy elkapjon. A közepeseken egyébként akár a végéig is el tudtam volna menni, mert elégedett voltam velük. Persze a tempó már nem volt erős a körülöttem lévőkhöz képest. Vélhetően azonban még így is jobb helyen értem volna célba, mint úgy, ha kiállok.”

Ezt persze a szabályok nem engedik, hiszen egy kerékcserét kötelezően végre kell hajtani a futamok során, így Norrisnak nem igazán volt már választása, miután nem jött újabb biztonsági autó. „A lágyakkal helyesen döntöttünk, de öt körrel később kellett volna feltenni őket. Nem hiszem, hogy a legjobb taktikát választottuk, de muszáj volt reagálnom Lewisra, így meg volt kötve a kezünk. Ettől függetlenül mindent beleadtunk, amit lehetett.”

Fernando Alonso eközben ötödikként ért célba Dzsiddában, de a spanyol felhívta valamire a figyelmet a végeredmény kapcsán.