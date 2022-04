Norris: nem a kemény munka, a vonalvezetés miatt vagyunk itt

A McLaren borzalmasan kezdte a 2022-es Forma-1-es szezont: Bahreinben nem szereztek pontot, és a mezőny végén autóztak, miután rájöttek, hogy a fékhűtéssel kapcsolatos problémáik mellett egyszerűen kevés leszorítóerőt termel az autójuk.

Szaúd-Arábiában a pálya vonalvezetése és a lassú kanyarok hiánya előhozta a McLaren MCL36 jó tulajdonságait, Norris megszerezte a brit csapat első pontjait a 7. helyezésével, Ausztráliában pedig tovább folytatódott a jó sorozatuk: Norris az előkelő 4. helyre kvalifikálta magát, és Daniel Ricciardo is bejutott a Q3-ba, a 7. rajthelyet szerezte meg.

„Volt egy pár dolog, amit jól csináltunk, és természetesen kicsit jobb tempót tudtunk kihozni az autóból azzal, hogy jobban értjük a kocsi működését, és kicsit eltérő irányba mentünk el a beállítások terén.”

„Ugyanakkor a javulásért legnagyobb részben még mindig a pálya felel. Semmilyen olyan fejlesztésünk nem volt, és nem is tudjuk radikálisan megváltoztatni a beállításainkat. 70-30, vagy 80-20 százalékban inkább a pálya felel a javulásunkért, nem a kemény munka.”

Ricciardo egyetértett Norrisszal:

„Nem volt semmilyen őrületes fejlesztésünk, a teljesítményünk még mindig a pálya vonalvezetésétől függ. Ettől függetlenül egyre magabiztosabbak vagyunk az autót vezetve, ami segít abban, hogy tovább feszegessük a határokat.”

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl már nem volt ennyire pesszimista, és úgy érzi, hogy a második bahreini teszt majdnem teljes kihagyását most a 3. versenyhétvégére tudták ledolgozni.

„Először is, természetesen a pálya vonalvezetése kedvez a jelenlegi csomagunknak, de az apró fejlesztésünk is segített, most pedig minden ilyesmi apróságot meg kell becsülnünk. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hátrányból indultunk azzal, hogy kevés kört teljesítettünk a bahreini teszten.”

„Nagyon sokat tanultunk az autónkról az elmúlt két versenyhétvégén, és most a gyakorlatba is át tudjuk ültetni a friss tudásunkat. Ha összerakjuk az összes felsorolt tényezőt, láthatjuk, hogy nem csak véletlenül javult a versenyképességünk.”