Norris nagyon drukkol Albonnak, de szerinte Verstappen magas szintet jelent

A hírek még mindig nagyban arról szólnak, hogy a Red Bull visszafokozta Pierre Gaslyt a Toro Rossóhoz, és a helyére nem a tapasztalt Daniil Kvjatot ültette, hanem az újonc Alexander Albont, aki a Belga Nagydíjól kezdődően ülhet az autóban. A hírről a McLaren idén bemutatkozott versenyzőjét, Lando Norrist is megkérdezték Spában.

„Hogy meglepett-e? Nem igazán. Nem akarok durva lenni Pierrel szemben, mert tudom, hogy egy nagyon jó versenyző, de csak meg kell nézni az eredményeket. Nem tudom, hogy mi van mögötte, és nem is akarok túlságosan belemenni a dologba, de a Red Bull nyilvánvalóan tisztában van a háttérrel, szóval csak arról az oldalról formálhatok véleményt, amit én is látok. Nyilvánvalóan furcsa a helyzet, ugyanakkor az eredmények alapján egyértelmű volt, hogy Pierre valamivel többet küszködik, mint Max. Ez benne volt a levegőben a Red Bull részéről.”

„Annak viszont nagyon örülök, hogy Alex megkapja a lehetőséget. Ő egy nagyon jó srác, egy kedves fickó. Ma reggel sétáltam vele egyet a pályán, és megérdemel legalább egy esélyt. Eddig jól sikerült számára a szezon, és nehéz lesz neki Max ellen. Azt hiszem, minden versenyző esetében ezt mondhatnánk. Alex számára különösen az lesz, mert ez az első éve. Ez egy igen nagy előrelépés, amit elég gyorsan megtett. Remélem, hogy jól megy majd neki.”

„Alex kapcsán csak azt tudom mondani, hogy drukkolok neki és remélem, hogy hosszú karrierje lesz itt a Forma-1-ben. Max azonban egy kemény versenyző, akit egyre jobban és jobban ismerek, nemcsak innen, hanem a magánéletből is, mert barátok vagyunk, és sokat játszunk online. Ő tényleg egy kemény srác. Minden jót kívánok Alexnek, de neki is keménynek és jónak kell lennie.”

„Maxben minden megvan, ami kell. Egy nagyon jó versenyzőről beszélünk, aki a tavalyi évhez képest sok mindenen dolgozott, amikor hibát követett el. Max most komplettebb pilóta, mint egy évvel ezelőtt és egy olyan csapatban van, mely mindent megad neki, amit akar, ami egy versenyző számára igen jó hír. Ez az autóban is igen kényelmessé tudja tenni a helyzetet. Max közben mindent tud és ismer, hogy a maximumot hozza ki az autóból. A Forma-1-ben nem könnyű, a csapatok közötti különbség miatt sem. És ez akkor is igaz, ha csak századokról beszélünk. Ha azonban megvan a konstans teljesítmény, mint Max esetében, valamint a kényelem, akkor ez nagyobb különbséget eredményez, mint azt az emberek gondolnák.”

