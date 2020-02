Norris: „Mi a McLaren vagyunk, nem kell másolnunk”

A Racing Point, mely jövőre már Aston Martin néven szerepel a Forma-1-ben, szorosabbra fűzte a viszonyát a Mercedesszel, bár a csapat tagadta, hogy bármilyen adatcseréről is szó lenne. Lando Norris is megszólalt a témában, de előtte az érzéseiről beszélt, melyek mások, mint a tavalyi teszteken vagy a szezon közben voltak.

„Nagyon jó érzés újra autóban ülni. Örülök, hogy újra vezethettem az autót. Ez egy jó nap volt, és sok kört tettünk meg, talán a legtöbbet, amit valaha is csináltam egy nap alatt. Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt tavaly, így talán tévedek.”

„Sok kör, kemény nap, különösen a nyak számára, de eredményes volt. Sok mindent megtanultam a csapattal ma, és sok olyan dolgot is tanultam, ami engem érint. Úgy érzem, hogy sikerült javítanom néhány olyan dolgon, amin akartam.”

„Ilyen például a hosszú távú tempó, és a gumik kezelése. Ezen kívül is vannak még dolgok, de igen, sok mindenen változtattunk, és aerodinamikai teszteket is végeztünk. Egyelőre nem mentünk alacsony üzemanyag-terhelés mellett, mivel olyat egyelőre senki sem csinál.”

„Ez most a sok üzemanyagról, a rengeteg beállításról, és arról szól, hogy megpróbáljuk megérteni az autót, és azt, hogy a változtatások miként befolyásolják a viselkedését. Csak arra törekszem, hogy jó munkát végezzen ezen a területen, és minden rendben menjen. Ez az, ami most a legfontosabb.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Természetesen az autó más, mint tavaly volt, így alkalmazkodnod is kell. Most azonban máshol tartok, mint akkor. Több tapasztalattal rendelkezem, de még mindig sokat kell tanulnom. Akkor rengeteg volt az új dolog, de ez most más. Most sokkal kevesebb dolog van, amiken dolgoznom kell.”

„Képesnek kell lennem tanulni ebből, és a hibákból, mert ez is fontos. Ugyanakkor sokkal jobb helyzetben vagyok, mint tavaly, és a magabiztossági szintem is jobb. Úgy érzem, hogy a visszajelzéseim is sokkal jobbak, mint legutóbb, és ezt jó tudni.”

„Sok dolgot kellett megtanulnom tavaly, amiket azelőtt nem tudtam. Még mindig sok olyan van, amit megtanulhatok, de már egy éve az F1-ben versenyzem, és ez segít. A tesztnapok is mások. Ezúttal az egészet jobban megértem, kezdve a beállításokkal, és így tovább. Szóval sokkal könnyebb a csapattal való munka.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Nem fogok mindent megosztani ezzel kapcsolatban, de egyes dolog most jobban mennek. Néhány olyan dologról van szó, amiket illetően nem voltam kényelmes. Nagyon sok minden függ össze egymással, és azt hiszem, ez is kell ahhoz, hogy gyorsabb, jobb legyél. Itt minden, mindennel összefügg.”

„Még mindig van pár dolog, amin dolgoznunk kell, hiába a sok változtatás és fejlődés. Ez olyasvalami, amit az este folyamán meg kell néznünk, valamint a hétvégén, még az új tesztek előtt. Meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás.”

Norris kitért a Racing Point autójára is, ami sok szempontból a Mercedes másolata. „Nem tudom, hogy mi van a színfalak mögött. Nem tudom, hogy mi folyik ott, így azt sem, hogy mennyi mindent vettek át. Fogalma sincs, hogy miért döntöttek a másolás mellett, ezt nekik kell tudni.”

„Nem mondhatok semmit, mert nem ismerem a részleteket. A mi oldalunkat illetően azt mondhatom, hogy saját magunkra koncentrálunk. Ezt teszem én is, de valószínűleg minden csapat másol valahonnan, és végül elkészíti a saját verzióját.”

„Ők most ezt az utat választották. Ha működik, akkor jó nekik. Mi a McLaren vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy más emberek másolására támaszkodjunk. Képesnek kell lennünk saját magunktól kitalálni a dolgokat, és a saját ötleteinkkel dolgozni. Azt hiszem, képes erre a McLaren.”

„Néha saját magunkra kell koncentrálnunk, és nem csupán másolnunk a többi embert, mert nem hiszem, hogy ezt kellene tennünk.” - folytatta Norris, aki most sokkal inkább saját maga lehet a Forma-1-ben.

„Most már megengedhetem magamnak, hogy kicsit szabadabban mozogjak a különböző területeken. Csak ki akarok menni és vezetni. Ez az, amit igazán akarok. Tavaly támaszkodnom kellett pár dologra, és más preferenciáim vannak, mint Carlosnak. Most inkább érzem azt, hogy ez a saját autóm, ami kényelmesebbé teszi a dolgokat.”

Pár jelenet a McLaren nagy napjáról, amikor a pályán is megcsodálhattuk az autót. Carlos Sainz Jr. és Lando Norris azonban már a tesztre koncentrál.