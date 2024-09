Norris mérnöke reméli, a többiek is besegítenek a Verstappen elleni küzdelembe

Miközben a szezon elején még szinte elképzelhetetlen volt, hogy ne Max Verstappen legyen a világbajnok, mostanra nagyon is benne van a pakliban, hogy ez megtörténik. Persze Norris 52 pontos lemaradása egyáltalán nem kicsi, de ha a jelenlegi formát nézzük, akkor mégis behozható, hiszen még hátravan hat hétvége, amelyből három ráadásul sprintes lebonyolítású.

Arra persze nem sok esély van, hogy Norris a még megszerezhető 180 pontból az összeset begyűjti, de elég csak egy botlás Verstappen részéről és máris sokkal érdekesebbé válik minden. A brit pilóta mérnöke, a rádióban gyakran hallott Will Joseph is természetesen abban reménykedik, hogy még képesek lehetnek fordítani, ehhez azonban a többi rivális segítségét is kéri.

„Több olyan hétvégét akarunk, mint Szingapúr, és a leggyorsabb kört is meg kell szerezzük. Ez az utolsó körig most is nálunk volt. Remélhetőleg pedig lesz pár versenyző, akik pontokat tudnak rabolni Maxtól, hiszen az is megkönnyítené az életünket” – mondta Joseph az F1 Nation podcastben.

„Szóval olyan hétvégéket akarunk, mint Szingapúr, vagy még annál is jobbakat. Emellett vannak még sprintek is, ahol szintén sok pontot lehet szerezni. Szóval mindenképpen szurkolunk, hogy sikerüljön!”

A szakember megerősítette, hogy ő és versenyzője igenis hisz abban, hogy meg tudják nyerni az egyéni címet. „Egyértelműen ott van a hit, hogy harcolhatunk érte. Hogy sikerrel járunk-e, azt nem tudjuk, de én gyakran mondom, hogy arra kell csak koncentrálnunk, amit mi magunk tudunk tenni, és nem kell a többiek miatt aggódni.”

„Biztosítanunk kell, hogy a lehető legjobb munkát végezzük. Ha ez sikerül, akkor onnantól fogva már nem rajtunk múlik. Remélhetőleg mindkét bajnokságot megnyerjük, de majd kiderül.” Ami a konstruktőri helyzetet illeti, ott máris elég jól áll a McLaren, hiszen Szingapúr után 41 ponttal előzik a Red Bullt.

A wokingiak ráadásul még fejlesztésekkel is készülnek a folytatásra, de egy-két elem kapcsán azért dilemmába kerültek.