Norris „megszabadult” a közösségi médiától: „Az egy szívás”

Norris sokat segített abban, hogy a fiatalabb közönség is komolyabb érdeklődést mutasson a Forma–1 iránt, és ebben közrejátszott az is, hogy számtalan követőt sikerült gyűjtenie a különböző felületeken.

Twitteren egymilliónál is többen követik, Instagramon hárommillió felett van a számuk, Facebookon pedig 350 ezren „kedvelték” az oldalát. Ugyan Norris korábban nagyon is aktív volt ezeken az oldalakon, az utóbbi időben már nem ez a helyzet. Most arról mesélt, hogy miért.

„Még mindig élvezem, amit csinálok, még mindig jól érzem magam a csapattal és jókat nevetünk. Ettől függetlenül a munkára is komolyan koncentrálok” – válaszolt a brit egy interjúban a Channel 4-nak, amikor arról kérdezték, hogy manapság már nem látni annyit a humorosabb oldalát.

„Még mindig ugyanaz a fickó vagyok, de meg akarom mutatni a másik oldalt is, aki keményen dolgozik, sok energiát fektet a munkájába, és képes ilyen eredményeket elérni. Ezért szabadultam meg a közösségi médiától.”

Amikor arról esett szó, hogy teljes egészében otthagyta-e a különböző platformokat, ő így felelt: „Még mindig fent vagyok, de már sosem nézem meg őket. A profilom még mindig megvan, de van egy emberem, aki nekem dolgozik, és helyettem posztolgat. Én azonban távol tartom magam ezektől, mert egy sz*r.”

Norris a nemrég aláírt új mclarenes szerződéséről is ejtett néhány szót, amelynek természetesen nagyon is örül. „Elképesztően boldog vagyok, büszke, szeretném folytatni a McLarennel, és jó látni, hogy bíznak bennem. Eddig ez egy remek utazás volt, ha azt nézzük, hogy honnan indultunk négy évvel ezelőtt.”

„Majdnem a padlón voltunk, és onnan sikerült visszakapaszkodni. Látni a mosolyt az emberek arcán, sokkal több a motiváció most már, jóval boldogabb az istálló, jóval elkötelezettebb. Ezt szeretném folytatni.”

„Abban reménykedem, hogy el tudjuk majd érni a csúcsot, oda tudunk majd kerülni a Mercedes és a Red Bull mellé, hogy a győzelmekért harcolhassunk, ez pedig még édesebbé és különlegesebbé tenné a helyzetünket” – zárta gondolatát a McLaren versenyzője, aki jelenleg harmadik az egyéni pontversenyben.

