Norris még mindig nem érti, hogyan szerzett dobogót

Lando Norris a tizenhárom futamon nem kevesebb, mint tízszer szerzett pontot. Ez nem akármilyen teljesítmény, tekintve, hogy milyen lassú volt az autója a szezon elején. Norris a szezon első felében megelőzte csapattársát, Daniel Ricciardót, sőt, Imolában még dobogót is szerzett.

Utóbbit a pilóta még mindig nem tudja elhinni. A Formula1.com-mal beszélgetve így nyilatkozott: „Magam miatt és a vezetésem miatt boldog vagyok. Volt néhány jó csúcspont, nem is tudom, hogyan szereztem dobogót Imolában, egyszerűen elszállt az agyam. Azzal az autóval, amink van, ez nem kis teljesítmény, szóval még most is mosolygok."

Norris a pozitív oldalát is látja az idei szezonnak, bár még sok munka vár rájuk, a csapat jó irányba halad. A lemaradás az élmezőnyhöz képest egyre csökken, óriási csatára készülnek az Alpine-nal a negyedik helyért.

A fiatal brit szerint a szezonkezdet különösen megviselte a csapatot, ez pedig előidézte a lemaradásukat az élmezőnytől. „Az, hogy még mindig a negyedik helyért harcolunk egy olyan csapat ellen, amely sokkal erősebben kezdett nálunk, mutatja, milyen jó munkát végeztünk."

A brit szerint a következetesség, a megbízhatóság, a bokszkiállások és a stratégia a csapat legerősebb pontjai idén. Szerinte a verseny során válnak a legszembetűnőbbé a csapatok közötti különbségek. Szombaton a McLaren közelebb van a konkurenciához, de vasárnap már kevésbé.

