Norris: „Max biztosan jó kört futott”, de holnap harcolhatunk velük

Mivel a sprintkvalifikáció utolsó szakaszában mindenki úgy döntött, hogy csak egyetlenegy gyorskörrel fog próbálkozni, ezért kulcsfontosságú volt hibátlanul teljesíteni azt. A McLarennel Norrisnak ez nagyjából össze is jött, hiszen egy rövid ideig az élen is állt.

Nem sokkal később viszont jött Verstappen, aki le tudta őt taszítani az első helyről az 1:04,686-os köridejével, amely 93 ezreddel bizonyult gyorsabbnak Norrisénál. Amikor arról kérdezték, milyen volt számára ez a délután, a brit pilóta így felelt: „Őszintén szólva egészen jó. Az utolsó körömig nem igazán éreztem magam komfortosan, szóval örülök ennek az eredménynek.”

„Szoros volt, akárcsak egész évben, tehát ezen a téren nem volt változás. Max biztosan jó kört futott. Jó pozícióban vagyunk a holnapi versenyre.” És ha már szóba került a szombati 24 körös sprintverseny, akkor természetesen Norrist is megkérdezték arról, bízik-e abban, hogy felveheti a harcot Verstappennel. „Abból, amit jelenleg látunk, igen, de egyébként nem tudom.”

A McLarennél tehát van némi óvatos optimizmus a folytatást illetően, amire minden okuk meg is lehet, hiszen Norris márkatársa, Oscar Piastri a harmadik helyről kezdheti majd meg a sprintet. „A pozícióm szerintem egészen jó, de az utolsó köröm… pár kanyart jobban is csinálhatnék. Azt viszont legalább jó tudni, hol ment el az idő.”

„Legutóbb nyilván kissé nehéz hétvégém volt, most tehát úgy érzem, visszatért a tempónk, az új első szárny is jól működik.” Norrishoz hasonlóan Piastri is úgy véli, szombaton harcban lehetnek akár a győzelemért is. „Nem olyan óriási a lemaradásunk Maxhoz képest, és tudom, hogy volt pár nagy hibám abban a körben, ezért szerintem mindenképpen ott vagyunk az esélyesek között.”

A mclarenes duóval szemben Lewis Hamilton már egyáltalán nem volt elégedett a kvalifikációval.