Norris már várja a Piastri elleni „kihívást” a McLarennél

A McLaren még a hét korábbi részében erősítette meg, hogy Piastri 2023-tól az ő versenyzőjük lesz, miután az F1-es szerződéseket felügyelő bizottság az ő javukra „ítélt” az Alpine-nal szemben.

Piastri Norris harmadik F1-es csapattársa lesz Carlos Sainz és Daniel Ricciardo után, akinek a szezon végén kell távoznia a McLarentől. Karrierje során a fiatal brit most először lesz a tapasztaltabb pilóta az istállón belül, de elmondása szerint nem számít sok változásra helyzetében.

„Nem hiszem, hogy komoly változás lenne. Én csak csinálni fogom azt, amit eddig, magabiztos vagyok, és elégedett azzal, ahol most vagyok” – nyilatkozta a Sky F1-nek Norris. „Már várom, hogy egy új emberrel dolgozhassak együtt, más lesz, máshogy kell majd kommunikálni, és másként is értjük majd meg egymást.”

„Emellett egy új és komoly kihívás is lesz ez számomra, valamint a csapat számára. Már várjuk. Nem igazán ismerem még Oscart, talán csak kétszer beszélgettünk eddig. Persze megvan a tehetsége, jó versenyző, szóval már várom, bár ez csak fél év múlva lesz.”

Norris továbbá azt is elmondta, Ricciardo közelgő távozása nem rontotta a csapatmorált, mivel az ausztrál továbbra is elkötelezetten segíti őket. „Szerintem továbbra is rendben van, Daniel oldaláról is. Abból, amit eddig életem során láttam, tudom, hogy az emberek mikor adnak bele mindent, és hogy mikor nem érdekli őket.”

„Látni lehet, hogy Daniel mennyi erőfeszítést és időt tesz bele abba, hogy gyorsabb legyen. Mindenki motivált, Daniel is motivált, hogy jó eredményekkel zárjon. Pilótaként ezt akarod tenni, bizonyítani akarsz.”

„A csapat tele van energiával. Nehéz, amikor a 10. vagy 12. helyekért kell menned, nem ezt akarod, de azért olykor felcsillan a remény, hogy miket érhetünk el, ha kicsivel jobban csinálunk bizonyos dolgokat. Bízom abban, hogy a jövőben sikerülni fog” – zárta gondolatát Norris.

