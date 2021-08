Norris már nem viccel... annyit 

Ez pedig az eredményein is meglátszik. Idén elképesztően konzisztens, csak a Magyar Nagydíjon nem szerzett pontot és akkor is önhibáján kívül, dobogón pedig már háromszor állt.

A brit korábban már többször is beszélt arról, hogy első szezonját követően szerette volna kicsit félretenni a poénkodásokat, hogy tekintélyesebb versenyzőnek tűnjön, mert érzése szerint a közvélemény sokszor nem vette őt komolyan a mutatott viselkedése miatt.

Most pedig megkérdezték tőle, hogy mennyire nehéz számára megtalálni a megfelelő egyensúlyt a vicces és a komoly Norris között. „Mindenképpen nehéz. Ezzel egyet kell értenem. Ennek egy része viszont abból ered, amit a közösségi médiában láttam.”

„Igyekeztem jobb emberré válni, és hagyni, hogy támogassanak és szeressenek engem. A saját magam érdekében pedig nem akarom, hogy úgy tekintsenek rám, mint egy komolytalan versenyzőre, aki nem figyel oda eléggé, mert nem ilyen vagyok.”

„Csak meg akartam mutatni, hogy igenis teszek bele munkát, hogy sokat dolgozom, és hogy képes vagyok olyan eredményeket hozni, mint amilyeneket mostanában. Ezek nem jönnek maguktól. Úgy érzem, az utóbbi másfél évben sikerült ezt jobban megmutatnom a közönségnek.”

Norris elmondta azt is, hogy számára tényleg fontos volt, hogyan tekintenek rá mások, és elsősorban személyes okok miatt indította el ezt a váltást, de azért a rajongókat is figyelembe vette. Tudja, hogy nem kizárólag a fiatalabb generációnak kell megfelelnie.

„Szeretem, hogy van egy rajongótáborom a Twitchen, és hogy itt van ez a fiatalabb generáció is, de elérhető akarok lenni és olyan fickó, aki mögé az idősebbek is be tudnak állni, mert látják, hogy már felnőttem. Egy srác, aki a jó eredményekért van itt, és nem azért, hogy ökörködjön meg ilyenek. Az nem én vagyok.”

„Kicsit persze még mindig bohókás vagyok, de már nem annyira, és összességében nem volt könnyű megtalálni az egyensúlyt, amelyet tehát főként személyes okból kerestem, de a nagyobb kép érdekében is.”

