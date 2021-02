Norris maga is küzdött mentális problémákkal – most már másokon segít

A McLaren ennek kapcsán el is indított egy kampányt, hogy felhívja a figyelmet mentális egészséggel kapcsolatos problémákra. Lando Norris is tudja valamilyen szinten, hogy miről van szó, mivel F1-es karrierje elején ő maga is eléggé bizonytalan volt.

„Nagy volt a nyomás, és valóban aggódtam. Nem volt meg a magabiztosságom és a hitem, hogy hosszú időn át maradhatok a Forma–1-ben, vagy hogy egyáltalán bejutok oda. Amikor a dolgok nem alakultak jól, akkor magamat ostoroztam emiatt. Sok problémám volt ezzel mentálisan” – fedte fel a harmadik szezonját kezdő Norris.

Most már azonban igyekszik jó hatással lenni a szurkolóira is. Mivel az online közvetítésein keresztül lényegében közvetlenül tud kapcsolatba lépni velük, így pozitív hatással is tud lenni a mentális egészségükre. Ezzel kapcsolatban pedig elmondta, hogy az utóbbi hónapokban már jobbá vált ilyen téren.

„Persze nem jó dolog erről beszélni, de mégis az a legjobb. Gyakran kapok olyan üzeneteket, hogy »hogyan jutok túl ezen?«, vagy olyan pozitív hozzászólásokat is, hogy »köszönöm neked, mert eddig szenvedtem, te viszont sokat segítettél nekem ezen a területen«. Jó érzés ilyen üzeneteket kapni, és segíteni azokon, akik gondban vannak.”

