Norris: lehetne jobb is az F1 pedálkamerája

A Forma-1 a 2000-es Belga Nagydíj óta először rakott kamerát egy F1-es autó pedáljaihoz, akkor Pedro de la Rosa Arrowsában a pedálok fölé és mellé, oldalra helyezték a kamerákat, és sokkal tisztábban mutatta de la Rosa lábának mozgását.

Lando Norris esetében azonban a kamera a pedálok mögé került, a brit pilóta pedig azon kívül, hogy nem értett egyet az elhelyezéssel, annyira nem is tartja izgalmasnak a kamera felvételeit.

„Mivel kuplungpedál nincs is, elég egyszerűnek tűnik minden” – nyilatkozta Norris többek között a Motorsport.com-nak.

„Ezzel szerintem nem is lehet vitatkozni, 2014-ben a Ginettákkal nekem is sok heel and toe váltást kellett csinálnom, ami sokkal összetettebb, messze nem annyira egyszerű, de az is igaz, hogy nagyon szórakoztató. Jelenleg (az F1-ben) sokkal egyszerűbb a kép, csak fék és gáz.”

„Azzal azonban egyetértek, hogy a kamerának a pedál másik oldalán kéne lennie. Én is láttam a régi felvételeket, amivel ezt összehasonlítják most, és szerintem azzal, hogy a pilóta lábfeje is jobban látszódott, a kép is sokkal eredetibb, nyers volt.”

Az már biztos, hogy 2023-ban új kameraképpel bővülnek majd az F1-es közvetítések. Míg az előző szezonban és idén csak a Bell sisakot használó versenyzők tesztelik a sisakkamerát, azt jövőre kötelezővé tette az F1.

