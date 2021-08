Norris: Könnyen harcban lehettünk volna a pole-ért!

Amilyen remekül ment a McLaren tehetségének a kvalifikáció első két része, végül olyan rosszul végződött, miután a Q3-as első gyorskörének elején az Eau Rouge-ban elveszítette az irányítást autója felett, amely nagy sebességgel és nagy erővel csapódott a gumifalba, majd a Raidillonnál állt csak meg.

Egyből látható volt, hogy komoly szerelés vár a wokingi istállóra, de Norris szerencsére ki tudott szállni a kocsiból, látszólag csak a bal kezét fájlalta valamennyire. Az esetet követően aztán kórházba is vitték egy röntgenre, mert nem voltak biztosak abban, hogy a könyökével minden rendben van.

Andreas Seidl csapatvezető aztán nem sokkal később megerősítette a jó hírt, hogy versenyzőjének nincsen semmi baja, tehát részt vehet majd a futamon. Norris utána az Instagramon is üzent szurkolóinak, hogy minden oké, bár karján láthatóak voltak a baleset következményei.

Nem sokkal később pedig már nyilatkozott is a helyszínen a történtekről:

„Minden hihetetlenül jól ment az időmérőn. Az első Q1-es körtől kezdve tökéletesen mentek a dolgok, az autó is remek volt és én is magabiztosnak éreztem magam. Azt gondolom, nehéz dolog volt kimenni a Q3-ban, mert már a kivezető körön is érezhető volt, mennyire vizes a pálya, és hogy meg kellene állítani az időmérőt, hiszen elég sok vízátfolyás volt.”

„Tehát nehéz helyzet volt, és fel kellett tenni a kérdést, hogy mennyire akarom nyomni ilyen körülmények között. Azt gondolom, a baleset amiatt történt, mert kicsit túl keményen nyomtam a körülményekhez képest, aztán jött egy kis aquaplaning az Eau Rouge közepén, ennek pedig nyilvánvalóan nem lett jó vége” – magyarázta Norris.

A McLaren pilótája úgy véli, hogy a pole-ért is harcban lehettek volna az időmérőn:

„Természetesen rossz érzés, hogy így alakult, mivel remekül ment a kocsi és a Q1 és a Q2 is nagyon jól sikerült. Szerintem könnyen harcban lehettem volna a pole-ért. Sok munkát adtam ezzel a csapatnak, vélhetően az éjszakába nyúlóan kell majd dolgozniuk, de már nem tehetek sokat ez ügyben” – tette hozzá.

A Motorsport.com arról számolt be, hogy Norrisnak új váltóra lesz szüksége a versenyre, tehát a legjobb esetben is csak a 14. helyről rajtolhat majd el Norris, viszont nem lehet kizárni a kasztnicsere szükségességét sem.

