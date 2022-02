Norris kísérletezik a vezetési stílusával, hogy alkalmazkodjon a 2022-es F1-es autóhoz

Az F1 2009 óta a legnagyobb szabályváltoztatást vezette be, az autók teljesen átdolgozott aerodinamikával rendelkeznek, amelyet a ground effect köré terveztek. Bár az F1 előszezonja hivatalosan szerdán kezdődik Barcelonában a két háromnapos tesztből az elsővel, a pilóták a virtuális világban már sokat körözte az új autókkal.

Norris elmondása szerint arra használta a szimulátorban töltött időt, hogy kísérletezzen azzal, hogyan változtassa meg vezetési stílusát az MCL36-ossal kapcsolatban, arra az esetre, ha az új autó más megközelítést igényel.

„Természetesen ez ott van a fejemben" - mondta, amikor arról kérdezték, hogy gondol-e arra, hogy a 2022-es specifikációjú autókhoz kell-e igazítania a vezetését.

„A szimulátoron rengeteg időt töltöttem azzal, hogy ne csak simán az autót vezessem, hanem felkészüljek arra, hogy különböző módon vezessem, és hogy emiatt készen álljak a különböző vezetési stílusokra.“

„Azt mondanám, hogy az autónk az elmúlt években eléggé specifikus volt abban, hogyan kell vezetni, és hogyan lehet kihozni belőle a teljesítményt. Ez megmutatkozott azon, hogy Daniel [Ricciardo] mennyi munkát fektetett bele tavaly. Azt hiszem, hogy egyes autókhoz könnyebb alkalmazkodni, mint másokhoz.“

A wokingi csapatnál töltött első évében Ricciardo nehezen szokott hozzá a McLaren tavalyi autójához, az MCL35M-hez, de a 2022-re mindkét pilóta egyenrangúvá vált. Norris tudatában van annak, hogy a rajtrács minden versenyzője Ricciardo 2021-es helyzetébe kerülhet, bár a brit bízik abban, hogy gyorsan hozzászokik az új gépekhez.

„Azt hiszem, ez mindenkire igaz: lehet, hogy valakinek jobban megfelel a vezetési stílusához, mint másoknak, és ez potenciálisan nehéz lehet számomra. De ilyen az élet, nem igaz? Meg kell birkózni vele. Az F1 előtt minden kategóriában meg kellett birkóznom ezzel, mindenhol egy évet töltöttem, és minden évben valami újat kellett megtanulnom" - ismerte el Norris.

„Bajnokok és futamgyőztesek bizonyították be, hogy egy F1-es autóval nem könnyű szót érteni. Remélem, hogy megfelel a vezetési stílusomnak, de biztosan lesznek dolgok, amelyekhez alkalmazkodnom kell.“ Most, hogy ez [az autó] nagyon más, más lesz számomra és más lesz Daniel számára is."

