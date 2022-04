Norris: ki gondolta volna, hogy dobogóra állhatok?

Lando Norris kiválóan kapta el a rajtot a vasárnapi imolai futamon, és ideiglenesen még a jóval gyorsabb Charles Leclerc-t is maga mögött tartotta, ami éppen elég volt neki ahhoz, hogy ne kelljen hátulról érkező támadások miatt tartania a futam hátralévő részén.

Norrisnak ezt követően csak a gumik óvására kellett figyelnie, ugyanis ők az élmenőktől eltérően nem álltak ki egy második kerékcserére, a leintést követően pedig meglepetten mondta a rádión, hogy „ki gondolta volna, hogy dobogóra fogunk állni”.

„Természetesen boldog vagyok” – értékelt Norris a futam leintését követően Marc Genének. „Fantasztikus versenyem, és őszintén, remek hétvégém volt.”

„Azzal, hogy (a hétvége korábbi szakaszában) a Red Bull, most pedig a Ferrari előtt végeztünk, sokkal jobb, mint amire számíthattunk. A csapat megérdemli ezt. Ahhoz képest, hogy hol voltunk az első versenyen, és most dobogós helyezést szereztünk, megérdemlik a dicséretet.”

Arra kérdésre, hogyan tudta a McLaren ilyen hamar megfordítani a szerencséjét – hiszen egyébként is a Mercedes előtt végeztek volna, Norris elmondta, hogy csak „unalmas válasszal” tud szolgálni: keményen dolgoztak.

„Rengeteg időt és energiát fordított mindenki a gyárban és a pályán is erre. A trükkös körülmények is szerepet játszottak, de ki tudtuk használni a lehetőségeinket. Imádom ezeket a körülményeket, és általában jól is szoktam teljesíteni ilyenkor. Egy ilyen hétvégén mindig kifizetődik a kemény munka.”