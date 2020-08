Norris: jó döntés az F1 részéről, hogy a gumikkal megkeveri a paklit

A pilótáknak és a csapatoknak is keményen kellett dolgoznia, hogy egy ideális gumistratégiát dolgozzanak ki a második brit futamra, azonban hiába panaszkodott az összes pilóta, és csapat a sajtónak, Lando Norris szerint túlságosan is unalmas lett volna, ha ugyanazokkal a gumikkal versenyeztek volna ezen a hétvégén is.

„Szerintem jó, hogy valamit változtattak, és nem teljesen ugyanolyan hétvégét fogunk látni” – nyilatkozta Norris a szombati időmérőt követően az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Hogy jobb, vagy rosszabb lesz-e ez nekünk, abban nem vagyok biztos, de majd kiderül a versenyen. Szerintem egy kis extra kihívást jelent ez a csapatok számára, mivel az autók máshogyan működnek bizonyos gumikon.”

„A múlt heti nem volt a legizgalmasabb verseny, csak azért lett izgalmas, mert pár pilóta defektet kapott, máskülönben kívülről egy nagyon unalmas futam lett volna, és őszintén, belülről is. Ez mentette meg a versenyt.”

„Az, amit most csináltak, hogy megkeverik kicsit a paklit, és pár extra izgalmassági faktort helyeztek el, csak izgalmasabbá teheti a versenyt” – zárta Norris, akinek a csapattársa, Carlos Sainz is hasonló véleményen volt.

Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Az F1, és a Pirelli is jó döntést hozott azzal, hogy lágyabb gumikat hozott. Tudjuk, hogy nem ezek a legideálisabb gumik, de ez legalább kicsit megfűszerezi a versenyt, és mindent egy kicsit kiszámíthatatlanabbá tesz.”

„Ezekkel az autókkal az elmúlt években szinte az összes verseny egy kiállásos volt. Jó látni, hogy egy kicsit egy másik irányba is elnézünk a második silverstone-i futamon. Szerintem nagyon érdekes lesz látni, hogyan alakul a verseny, és jó lesz elemezni is majd.”

„A Pirellit néha keményen megszólják, mert a gumijaik nem elég tartósak, vagy defektet kapnak, vagy akármi, de a FOM és az F1 nyomja elsősorban a lágyabb gumikat, hogy kicsit izgalmasabbá tegyék a dolgokat.”

„Ha csak 5-6 kört bír egy gumi, az nem azért van, mert a Pirelli szándékosan így akarta. Mindenki akart látni valami változatosságot az első silverstone-i futamhoz képest.”

