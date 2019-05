Norris játék közben leste el Verstappen titkát

Lando Norris még csak most bontogatja szárnyat az F1-ben, míg Max Verstappen fiatal kora ellenére már komoly rutinnal rendelkezik a száguldó cirkuszban. A páros jó barátságot ápol, amely nem csak a valódi, hanem a virtuális versenypályán is összeköti őket. A két versenyző a télen együtt szerepelt egy szimulációs játékban, és ez Norris szerint nem csak a szórakozás miatt volt érdekes.

A McLaren versenyzőjének elmondása szerint a való életben is meríthet a tapasztalatból, amely során közelről volt alkalma megfigyelni Verstappen versenyzői stílusát.

"Más emberekkel versenyezni ilyen módon, mint például Max ellen, lehetőséget adott nekem felkészülni erre a szezonra. Jelen állás szerint a pályán nem versenyezhetek Max-szal, talán később a szezon során, vagy jövőre, de így volt alkalmam kicsit megismerni. Tanulhattam arról, hogy vezet a pályán, hogyan védekezik, és ebben különösen nagyon erős, és persze tanulmányozni, hogy hogyan előz, mert ezt pedig nagyon agresszíven teszi" - mesélte tapasztalatairól Norris.

"Talán a szimulációban még egy kicsit jobban nyomod, mert nincs kockázat, ennek ellenére egy sor új dolgot tanultam, és megismertem Maxot, mielőtt elkezdődött a szezon. Most pedig már, ha vele fogok harcolni, tudni fogom, hogy reagál, ahogy biztos vagyok benne, hogy ő is figyelte, mik az erősségeim, gyengéim. Tudnék róla pár dolgot akkor is, ha mondjuk sosem láttam volna a TV-ben. Tudni fogom, hogy fog ellenem versenyezni a szimulátor alapján" - jelentette ki az újonc.

A McLaren Shadow Esport sorozata a második szezonjánál tart, az elsőben 500 ezer játékos vett részt különböző platformokon, a küzdelem végén pedig Igor Fraga emelkedett ki győztesként a mezőnyből. Norris komoly gamerként rajta tartja a történéseken a szemét, és figyeli a legjobbak teljesítményét.

"Ezek a srácok nagyon gyorsak. Nemcsak órákat töltenek gyakorlással, hanem meg is értik hogyan kell egy autót vezetni, hogyan kell beállítani, és minden technikai részletet. Még mérnököd is lehet a szimulációs versenyeken, aki segít neked kielemezni az adatokat akár minden verseny után, és segít fejleszteni a köridődet. Ez nem csak arról szól, hogy az ember megy körbe körbe. Mindenről lehet tanulni, más versenyzőktől, hogyan lehet, és nem lehet előzni, hogyan kell hibára kényszeríteni a másikat, hol nehéz követni a többieket. Nagyon fontos dolgokat sajátíthatsz el, és ez elég klassz. Főleg Maxszal, aki élőben is versenyez, és a szimulátoron keresztül összehasonlítható a pályán mutatott stílusa" - jelentette ki Norris.