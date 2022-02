Norris is kiáll Masi mellett

Péntek este rántotta le a leplet 2022-re tervezett, MCL36-os autójáról a McLaren, a bemutatón pedig természetesen részt vettek a csapat pilótái, Lando Norris és Daniel Ricciardo is. Előbbi meglehetősen sűrű napokat tudhat a háta mögött, néhány nappal ezelőtt kötött ugyanis 2025-ig szóló, hosszútávú megállapodást a csapattal.

Norris a bemutató után az FIA és a versenyzők kapcsolatáról beszélt a médiának, és természetesen szóba került az elmúlt hetekben sokat támadott Michael Masi szerepe is. Mint ismert, az FIA versenyigazgatója komoly szerepet játszott a 2021-es világbajnoki küzdelem alakulásában és sokak szerint az Abu Dhabiban hozott megkérdőjelezhető döntésének köszönhetően nyerte meg a világbajnoki címet Max Verstappen.

A Mclaren üdvöskéje elmondta, az elmúlt hetekben több tárgyalás is zajlott az FIA és a versenyzők között, hogy a jövőben még hatékonyabb legyen a versenyigazgatás az F1-ben, a megbeszélések pedig kifejezetten előre mutatnak. A szervezet egyébként még nem hozta nyilvánosságra mélyreható vizsgálatának eredményét a szezonzárón történtekkel kapcsolatban, erre majd csak március 18-án kerül sor, így Masi sorsa addig mindenképpen függőben marad.

Norris szerint azért is fontos, hogy az FIA kikéri a versenyzők véleményét, hiszen így az ő szemszögükből szemlélve is átláthatóbb döntések születhetnek a jövőben. „Mindig is voltak megbeszélések a két fél között és ez a jövőben is így lesz“ - idézi a RacingNews365.com a britet.

„Mindannyian azt szeretnénk, hogy folyamatos legyen a kommunikáció az F1, az FIA és közöttünk, hogy megérthessük, mi történik, milyen változásokat terveznek és mit tesznek azért, hogy jobbá tegyék a dolgokat. A bizalom elengedhetetlen. Azt hiszem, az FIA is tisztában van azokkal a területekkel, amelyeken orvosolni kell a hibákat, ezért bizakodó vagyok és ezt a versenytársaim nevében is mondhatom.“

A McLaren pilótája szerint jól működik az F1 jelenlegi steward-rendszere, jót tesz a sportágnak, hogy minden versenyhétvégén új versenybírák hozzák meg az ítéleteket. Ez már csak azért is jó, mert így nem vádolható meg senki elfogultsággal és az esetek 95 százalékában jó döntések születnek - véli Norris, aki Michael Masival kapcsolatban úgy fogalmazott, nagyszerű munkát végez versenyigazgatóként, ugyanakkor reméli, a felülvizsgálat után még inkább következetes lesz a versenyirányítás.

"Ha a döntések nem következetesek, mint az Abu Dhabi hétvégén, természetesen az emberek bosszúsak és frusztráltak lesznek. Támogatom Michaelt, és úgy gondolom, hogy az egész szezont vizsgálva hozott remek döntéseket. Ki kell javítani néhány apróságot, amelyek nagyobb hatást gyakoroltak a sorozatra, mint azt gondoltuk. Az állandóság a legfontosabb dolog, ezt szeretnénk látni" - tette hozzá Norris.

