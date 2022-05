Norris indulása még kérdéses, de Brown bizakodik

Lando Norris a Spanyol Nagydíj alatt eléggé megbetegedett, mégis úgy döntött, hogy befejezi a versenyt. A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown reméli, hogy a versenyző ott lesz Monacóban is, bár nem zárja ki, hogy túl korán lenne a versenyzéshez. Ezt a Sky Sportsnak adott interjújában mondja el.



„Nagyon beteg volt. Nem is voltunk biztosak benne, hogy megkapja az engedélyt az orvostól a vezetésre, de szerencsére megkapta. Mandulagyulladása van, és most ágyban van, szóval remélhetőleg rendben lesz a monacói hétvégére” - reflektált Brown a barcelonai hétvégére.

Brown szerint Norris még mindig nem érzi magát teljesen fittnek, de az elkövetkező napokban javulnia kell. Amennyiben ez nem így lesz, akkor a közelgő monacói versenyhétvége veszélybe kerülhet, és a McLarennek esetleg pótlás után kell néznie.



A fizikai problémák ellenére Norrisnak még így is sikerült pontszerző helyen végeznie Spanyolországban. Egy nyolcadik hellyel Esteban Ocon mögött végzett. Csapattársa, Daniel Ricciardo tizenkettedikként haladt át a célvonalon, így pont nélkül maradt.

Norris azért is várhatja a monacói hétvégét, mert tavaly a harmadik helyen sikerült dobogóra állnia a McLarennel, mindezt Max Verstappen és Carlos Sainz mögött. Daniel Ricciardo ezzel szemben csak tizenkettedik lett, igaz az ausztrál 2018-ban, még a Red Bull-lal győzni tudott a hercegségben.