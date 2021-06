Norris hatalmasat ment: „Meglepődtem magamon!”

Meglepetésre Lando Norris meg tudta verni Sergio Perezt az időmérőn, így a negyedik leggyorsabb lett, Valtteri Bottas büntetése miatt pedig a harmadik pozícióból kezdheti meg holnap a Stájer Nagydíjat.

Nem meglepő módon Norris boldogan nyilatkozott a kvalifikáció után, és elismerte, őt is meglepte ez a jó eredmény.

„Nagyon mókás volt ez az időmérő. A kvalifikáció szempontjából ez az egyik legkirályabb pálya! A gyors kanyarokat is szeretem, bár a végére kicsit kifulladok. Az pedig kicsit meglepett, hogy a harmadik helyről indulhatok majd holnap.”

„Meglepődtem magamon. A végén elég közel voltam Alonsóhoz, a piszkos levegő miatt pedig elrontottam az 1-es kanyart. A szélárnyék viszont segített, és a kör ezt követő része már nagyon jó volt, nem követtem el nagyobb hibát.”

„Az utolsó néhány kanyar elég trükkös, ezeken nem akarsz túl sokat kockáztatni, összességében pedig megvan az önbizalmam, hogy igazán nyomjam a kocsinak” – mondta vidáman a fiatal tehetség.

Tavaly Norris a spielbergi pályán szerezte meg élete első F1-es dobogós helyezését, és bár Norris szerint a Red Bullok és a Mercedesek is gyorsabbak náluk, nagyon örülne, ha ismét dobogóra állhatna Ausztriában.

„Nagyon jó lenne, ha meg tudnánk ismételni a tavalyi dobogót. Tudjuk, hogy a Mercedesek és a Red Bullok is gyorsabbak nálunk. Talán nem ma, de tudjuk, hogy gyorsabb autóik vannak. De ettől függetlenül így is gyűjthetünk pár pontot.”

„Ha lesz biztonsági autós szakaszok, hibák, büntetések, akkor ezeket ki is kell használnunk. A hétvége elején imádkoztam az esőért, mert egy kicsit küszködtem. De szerencsére sikerült javulnom. Most már remélem, hogy száraz marad a pálya, de az esőben is szerezhetünk pontokat” – mondta Norris.

