Norris harmadik a világbajnokságban, bár nem volt benne biztos, hogy megússza a párbajt Strollal

Lando Norris a 2020-as szezont egy 3. és egy 5. hellyel indította, a két osztrák futamában pedig annyi közös mindenképpen van, hogy mindkettőn eszméletlen hajrát mutatott be. Múlt héten emlékezetes módon, az utolsó körben a leggyorsabb kört megfutva tudott az 5 másodperces büntetést kapó Lewis Hamilton előtt dobogót szerezni.

Ezúttal a 8. helyen autózva húzta fel magát Daniel Ricciardo és Lance Stroll párosára, egy kisodródás után előbb az ausztrált, majd némi küzdelem után a Racing Pointot is maga mögé utasította - mindjárt kettőt is, mert a sérült első szárnya miatt drámaian lelassult Sergio Perezt is megelőzte az utolsó kanyarban. Norris így értékelte a futamot a Skynak:

„Nagyon élveztem a versenyt, főleg az utolsó köröket. Másodszorra kerültünk az első etapunkon egy DRS-láncba, ahol a piszkos levegő miatt semmit nem tudtunk csinálni, de sokkal tovább, 45 körig kint tudtunk maradni a lágyakon, mint gondoltuk, az pedig sokat segített, hogy a közepesen mindenkinél jobb tempóm volt, szóval látszik, mennyit jelent, ha nem mások mögött kell autózni.”

„Szerencsére Daniel és Lance csatáztak előttem, ebben reménykedtem. Nagyon nagyot kellett fékeznem, de így sokkal jobb volt a szélárnyék Stroll mögött, amit lehetett, kihoztam belőle. A négyesben először elvettem, nem voltam biztos benne, mi lesz, ha ott beteszem az autót, inkább vártam egy kört és a következőben a gumi meg a DRS segített. Perezzel szerencsések voltunk az utolsó kanyarban, de remek befejezése volt F1-karrierem eddigi legjobb versenyének.”

„Tavaly a versenytempóm nem volt az igazi, ezen próbáltam dolgozni télen, hogy hogyan tudom a fejlesztésével még erősebbé és magabiztosabbá tenni magam idénre. Várom a következő futamokat, de szerintem a mostaniaknál is keményebb hétvégére kell számítanunk.”

„A pontverseny 3. helye miatt nem csipkedem magam, ma nagyot küzdöttem, múlt héten pedig jó időmérőt mentem, és ott ragadtam a dobogó közelében végig. Remek stratégiánk volt Carlosszal, neki is köszönöm a segítséget, mert ha nem segít, akkor nem itt végzek. Remek volt az első két hétvége, nem hittem volna, hogy ennyit ki tudunk belőlük hozni, de kihasználtuk a többiek hibáit és már várom a következőt.”

Mindeközben kiderült, Lance Strollt nem büntetik meg, amiért Daniel Ricciardót kicsit arrébbtessékelve sikerült megelőznie.

