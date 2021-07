Norris: Hamilton sem volt tökéletes

Lando Norris a 2021-es Osztrák Nagydíjon is kihozta a maximumot a McLarenből, még akkor is, ha a 21 éves pilóta nem értett egyet az 5 másodperces büntetésével, és érzése szerint anélkül akár a 2. hely is az övé lehetett volna Valtteri Bottas előtt.

Miután Perez kiesett a képből, Norris majdnem 20 körön keresztül tartotta maga mögött Hamiltont, míg Bottas csak a kerékcserék alatt tudta átugrani, míg ő az 5 másodperces büntetését töltötte, de ezt követően sem szakadt le a két Mercedesről, így Hamilton technikai hibáját követően végül felállhatott a dobogóra.

Miután még a kerékcseréket megelőzően Hamilton végre megelőzte Norrist, a „Lando remek pilóta” bókkal illette honitársát. A futamot követő sajtótájékoztatón az Autosport kérdésre, hogy mit gondol Hamilton kijelentéseiről, Norris elmondta, hogy most először látta máshogyan a hétszeres világbajnok elleni csatákat.

„Nem nagyon tudok mit mondani erre, egyáltalán nem volt egyszerű az első etap alatt magam mögött tartani a két Mercedest, nem meglepő módon mindketten gyorsabbak voltak nálunk, így kissé csodálkoztam, hogy ennyi ideig tartani tudtam őket.”

„Ez volt az első alkalom, hogy valóban csatázhattam (Hamilton) ellen, tanulhattam arról, ő hogyan versenyez, hogyan áll bizonyos dolgokhoz. Akármennyire is nagyra értékelem a kedves szavait, arról azért szó sincs, hogy ő is tökéletesen vezetett volna.”

„Voltak alkalmak, amikor kiszélesítette az 1. kanyart, vagy elrontotta a 3-asat. Nem arról van szó, hogy ők is teljesen érinthetetlenek, amikor egy olyan autóval kerülsz oda melléjük, amellyel felveheted a harcot, rájössz, hogy igenis van esélyed ellenük.”

„Elég nehéz ezt elmondani addig, amíg nem versenyeztél ellene hasonló autóval, kerék a kerék ellen. Általában messze előttünk vannak, szóval nagyon jó érzés volt, hogy én is csatázhattam velük, nem csak Lewisszal, de Valtterivel, Sergioval is. Az, hogy a tempónk ezt lehetővé teszi, nagyon jó érzés.”